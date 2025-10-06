कोजागिरी पौर्णिमेला 'अश्विन','शरद' किंवा 'नवान्न' पौर्णिमा का म्हणतात?

कोजागिरी पौर्णिमा

दरवर्षी अश्विन महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील चतुर्दशीला तिथीला जी पौर्णिमा येते तिला कोजागिरी किंवा शरद पौर्णिमा असे म्हणतात.

कोजागरी पौर्णिमेचे महत्त्व

आश्‍विन पौर्णिमेच्या रात्री लक्ष्मी आणि इंद्र यांची पूजा केली जाते. या दिवशी मध्यरात्री लक्ष्मीदेवी पृथ्वीतलावर येतात आणि जागरण करणाऱ्यांना धनधान्य व समृद्धी प्रदान करतात, अशी श्रद्धा आहे.

व्रजमंडळातील रासोत्सव

या पौर्णिमेला भगवान श्रीकृष्णाने व्रजमंडळात रासोत्सव साजरा केला, असे श्रीमद्भागवतात म्हटले आहे. त्यामुळे हा दिवस धार्मिक आणि सांस्कृतिक दृष्ट्या विशेष आहे.

‘कोजागिरी’ नावामागची कथा

लक्ष्मीदेवी या रात्री ‘को जागर्ति?’ म्हणजे ‘कोण जागत आहे?’ असा प्रश्न विचारतात. जो जागा असतो त्याला देवी समृद्धी प्रदान करते; म्हणून याला ‘कोजागरी पौर्णिमा’ म्हणतात.

नवान्न पौर्णिमा

या दिवशी शेतकरी निसर्गाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करतात. ते नवीन धान्याची पूजा करून नैवेद्य अर्पण करतात. त्यामुळे या दिवसाला ‘नवान्न पौर्णिमा’ असेही म्हणतात.

शरद ऋतूतील पौर्णिमा

ही पौर्णिमा शरद ऋतूत येते, त्यामुळे हिला ‘शरद पौर्णिमा’ असेही नाव आहे. रात्रीचा चंद्र तेजस्वी आणि शीतलतेने भरलेला असतो.

आरोग्य आणि पौर्णिमा

कोजागरी पौर्णिमेच्या रात्री चंद्रप्रकाशात ठेवलेले दूध व पायसम सेवन करणे आरोग्यास हितावह मानले जाते. हे परंपरेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे.

नोट

सदर वेब स्टोरी फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

चंद्राच्या सोळा कला म्हणजे काय?

