कोजागिरी पौर्णिमेचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व काय आहे? जाणून घ्या

सांस्कृतिक महत्त्व

कोजागिरी पौर्णिमेचे धार्मिक आणि सांस्कृतिक महत्त्व काय आहे? का साजरी केली जाते कोजागिरी पौर्णिमा जाणून घ्या या मागचा इतिहास

को जागर्ति

'कोजागिरी' या शब्दाचा संस्कृत अर्थ 'को जागर्ति?' म्हणजे 'कोण जागा आहे?' असा होतो. या रात्री धन आणि समृद्धीची देवी महालक्ष्मी पृथ्वीवर भ्रमण करते आणि जो जागृत (जागरण करतो) राहून तिची पूजा करतो, त्याला ऐश्वर्य आणि समृद्धीचा आशीर्वाद देते. अशी मान्यता आहे.

लक्ष्मीचा जन्मदिवस

पौराणिक कथेनुसार, समुद्रमंथनातून माता लक्ष्मी याच दिवशी प्रकट झाली होती, म्हणून हा दिवस तिचा जन्मदिवस मानला जातो आणि तिची विशेष पूजा केली जाते.

चंद्राची पूजा

या दिवशी चंद्र त्याच्या संपूर्ण १६ कलांनी युक्त असतो आणि पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो. १६ कला हे पूर्णत्वाचे प्रतीक मानले जाते. भगवान श्रीकृष्णाला १६ कलांचा अवतार मानले जाते, म्हणून या रात्री चंद्राची पूजा महत्त्वाची आहे.

रास पौर्णिमा

या रात्री भगवान श्रीकृष्णाने वृंदावनमध्ये गोपींसोबत 'महारासलीला' (दिव्य नृत्य) केली होती, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे. त्यामुळे वैष्णव संप्रदायाचे भक्त याला 'रास पौर्णिमा' म्हणूनही साजरे करतात.

चंद्रप्रकाशातील दूध

सांस्कृतिक परंपरेनुसार, या रात्री दूध किंवा दूध-तांदळाची खीर तयार करून ती चंद्राच्या प्रकाशामध्ये ठेवतात आणि मग प्रसाद म्हणून सेवन करतात. यामुळे रोगप्रतिकारशक्ती वाढते आणि पचनक्रिया सुधारते, असा समज आहे.

शरद ऋतूचा प्रारंभ

कोजागिरी पौर्णिमा पावसाळा (मान्सून) संपल्याची आणि शरद ऋतूच्या (Harvest Season) आगमनाची सूचना देते. ही शेतकरी वर्गासाठी पीक-उत्पादनाबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्याची वेळ असते.

सामाजिक एकी

महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमध्ये लोक घराबाहेर, बागेत किंवा छतावर एकत्र जमून, गाणी, भजन-कीर्तन करून रात्री जागरण करतात. यामुळे सामाजिक सलोखा आणि एकत्रित आनंद (Community Bonding) वाढतो.

दिवाळीची चाहूल

कोजागिरी पौर्णिमेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच दिवाळीचा सण असतो. त्यामुळे कोजागिरीची रात्र दिवाळीच्या उत्सवाची चाहूल आणि तयारी दर्शवते.

