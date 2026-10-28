कोळंबी बनवताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या?

Aarti Badade
कोळंबीची चव आणि पोत उत्तम राखण्यासाठी तिची स्वच्छता, योग्य मॅरिनेशन आणि शिजवण्याची वेळ याकडे विशेष लक्ष देणे गरजेचे आहे.
prawns kolambi cleaning and cooking tips
Sakal
कोळंबीच्या पाठीवरील काळसर अन्ननलिका काढून ती स्वच्छ धुवा. खरेदी करताना ताजी कोळंबी निवडा आणि उग्र वास येणारी किंवा चिकट झालेली कोळंबी वापरू नका.
prawns kolambi cleaning and cooking tips
Sakal
कोळंबीला हळद, मीठ आणि आवडीनुसार लिंबाचा रस किंवा मसाले लावून १० ते १५ मिनिटे ठेवा. लिंबाचा रस जास्त वेळ लावून ठेवल्यास कोळंबीच्या पोतात बदल होऊ शकतो.
kolambi
esakal
कोळंबी लवकर शिजते, त्यामुळे तिच्या आकारानुसार शिजवण्याची वेळ ठरवा. जास्त शिजवल्यास ती कडक आणि चिवट होऊ शकते.
Prawns kolambi Bhaji recipe
Sakal
शिजताना कोळंबीचा रंग पारदर्शकतेकडून गुलाबीसर किंवा अपारदर्शक होतो आणि ती किंचित वळते. मात्र, फक्त रंग किंवा आकारावरून शिजल्याची खात्री न करता ती पूर्णपणे शिजली आहे याची खात्री करा.
prawns kolambi cleaning and cooking tips
Sakal
कोळंबीचा रस्सा किंवा ग्रेव्ही बनवताना मसाला शिजल्यानंतर कोळंबी घाला. ती पूर्ण शिजेपर्यंत शिजवा; जास्त वेळ उकळत ठेवल्यास तिचा पोत बिघडू शकतो.
prawns kolambi cleaning and cooking tips
कोळंबी फ्राय करताना तेल योग्य तापमानाला गरम असू द्या आणि दोन्ही बाजूंनी व्यवस्थित शिजवा. आकारानुसार वेळ बदलू शकतो, त्यामुळे ती कच्ची राहणार नाही आणि जास्त शिजणारही नाही याची काळजी घ्या.
prawns kolambi cleaning and cooking tips
Sakal
Gavran Matka Chicken
Sakal