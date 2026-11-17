Vinayan
चोऱ्या करण्यासाठी लहान मुलांना ढाल बनवणाऱ्या आणि नंतर त्यांची निर्दयपणे हत्या करणाऱ्या एका कुख्यात मायलेकींच्या टोळीची ही थरारक कहाणी आहे.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
नाशिकची राहणारी अंजनाबाई हिला पतीने सोडल्यानंतर तिने आणि तिच्या मुलींनी (रेणुका आणि सीमा) पोट भरण्यासाठी खिशातमारी आणि चोऱ्यांचा मार्ग पत्करला.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
गर्दीच्या ठिकाणी चोरी करताना पकडले गेल्यास, सोबत लहान मूल बाळगून "आम्ही आई आहोत, चोरी करू शकत नाही" असा बनाव करून त्या लोकांची सहानुभूती मिळवायच्या.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
१९९० मध्ये कोल्हापुरात एका भिकाऱ्याचे मूल त्यांनी पळवले होते. चोरी करताना पकडले गेल्यावर गोंधळ घालण्यासाठी त्यांनी त्या चिमुरड्याला जमिनीवर आपटले.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
पळवून आणलेली मुले रडू लागली किंवा पोलिसांच्या हाती लागण्याची भीती निर्माण झाली, की त्या या निष्पाप बालकांची अत्यंत क्रूरपणे हत्या करायच्या.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, कल्याण आणि ठाणे परिसरातून त्यांनी अनेक बालकांचे अपहरण केले होते. त्यापैकी १३ मुलांच्या हत्या सिद्ध झाल्या होत्या.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
नोव्हेंबर १९९६ मध्ये कोल्हापूर पोलिसांनी या टोळीला बेड्या ठोकल्या आणि त्यांच्या घरात सापडलेल्या मुलांच्या पुराव्यावरून या भयानक गुन्ह्यांचा पर्दाफाश झाला.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
खटला सुरू होण्यापूर्वीच मुख्य आरोपी अंजनाबाईचा तुरुंगात मृत्यू झाला. त्यानंतर २००१ मध्ये सत्र न्यायालयाने रेणुका शिंदे आणि सीमा गावित यांना फाशीची शिक्षा सुनावली.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांची फाशी कायम केली. पुढे २०१४ मध्ये तत्कालीन राष्ट्रपतींनी त्यांचा दया अर्ज फेटाळला होता.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
दया अर्जावर निर्णय घेण्यास झालेला उशीर आणि फाईल्स जळाल्याचे कारण समोर आल्याने, जानेवारी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यांची फाशी मरेपर्यंत जन्मठेपेत बदलली.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
सध्या या दोघी बहिणी पुण्याच्या येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात आयुष्यभराची शिक्षा भोगत असून, त्यांचे पॅरोल अर्जही न्यायालयाने फेटाळून लावले आहेत.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
पैशांसाठी आणि चोऱ्यांसाठी निष्पाप बालकांचे प्राण घेणारे हे प्रकरण आजही महाराष्ट्राच्या गुन्हेगारी इतिहासातील सर्वात काळी व भयानक बाजू म्हणून ओळखले जाते.
crime story of the Gavit sisters
Sakal
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Sakal