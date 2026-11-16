गाडीची स्टेपनी १ इंच लहान का असते? याचे कारण अनेकांना माहितच नाही!

Vinayan
तुम्ही अनेकदा पाहिले असेल की कारच्या डिक्कीतील स्टेपनी (Spare Tire) इतर चार नियमित टायरपेक्षा अर्धा ते एक इंच लहान असते. पण कंपन्या असे का करतात? जाणून घ्या यामागचे खरे विज्ञान!
Space Saver Tyre
Sakal
ऑटोमोबाईल भाषेत या लहान स्टेपनीला 'स्पेस-सेव्हर' (Space-Saver) किंवा 'डोनट टायर' (Donut Tire) म्हणतात. हा टायर कंपन्यांनी कंजूसी म्हणून नाही, तर एका खास इंजिनिअरिंग उद्देशाने बनवलेला असतो.
Space Saver Tyre
Sakal
नियमित आकाराचा पाचवा टायर जड असतो. स्टेपनी लहान आणि हलकी ठेवल्याने कारचे एकूण वजन कमी राहते, ज्यामुळे इंधनाची बचत होऊन कारचे मायलेज सुधारते!
Space Saver Tyre
Sakal
मोठ्या आकाराचा टायर ठेवल्यास डिक्कीतील अर्धी जागा संपते. लहान स्टेपनी कमी जागा व्यापते, त्यामुळे प्रवासात तुम्हाला डिक्कीमध्ये अधिक सामान (Boot Space) ठेवता येते.
Space Saver Tyre
Sakal
हायवेवर टायर पंक्चर झाल्यावर जड टायर उचलणे कठीण असते. वजनाने हलकी असल्यामुळे महिला किंवा कोणताही चालक ही छोटी स्टेपनी सहज उचलून गाडीला बसवू शकतो.
Space Saver Tyre
Sakal
मुख्य चार टायरसोबत महागडी अलॉय रिम दिली जाते; पण स्टेपनी फक्त आपत्कालीन वापरासाठी असते. स्टील रिम व लहान टायरमुळे उत्पादन खर्च वाचून कारची किंमत ग्राहकांसाठी परवडणारी राहते.
Space Saver Tyre
Sakal
छोटी स्टेपनी कायमस्वरूपी वापरासाठी नसते! तज्ज्ञांच्या मते, या टायरवर कमाल वेग ताशी ८० किमी (५० mph) आणि जास्तीत जास्त ८० ते ११० किमी अंतरच प्रवास करावा; अन्यथा टायर गरम होऊन फुटू शकतो.
Space Saver Tyre
Sakal
स्टेपनी लावल्यावर कारचा ग्राउंड क्लीअरन्स आणि बॅलन्स थोडा बदलतो. त्यामुळे फक्त जवळच्या सर्व्हिस सेंटरपर्यंत पोहोचण्यासाठी तिचा वापर करा आणि वेळोवेळी स्टेपनीतील हवा (सुमारे ६० PSI) नक्की तपासा!
Space Saver Tyre
Sakal
Pimpri Chinchwad Name History
Sakal