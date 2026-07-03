२४ तासांत मुसळधार पाऊस; कोल्हापूरातील कोणत्या धरणात किती पाणीसाठा? संपूर्ण यादी

Sandip Kapde
कोल्हापूर जिल्ह्यात पश्चिमेकडील घाटमाथ्यावर गेल्या २४ तासात मुसळधार पाऊस झाला
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
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पाटगाव धरणक्षेत्रात ८८, तर घटप्रभा पाणलोट क्षेत्रात ८५ कासारी धरण क्षेत्रात ७० मिलिटीरप पावसाची नोंद झाली.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
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राजाराम बंधाऱ्यात सध्या २.३१ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण २८ टक्के भरले आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
तुळशी धरणात १.३० टीएमसी पाणीसाठा असून धरणाची भराव क्षमता ३७ टक्के झाली आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
वारणा धरणात सर्वाधिक ११.७६ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण ३४ टक्के भरले आहे.e
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
दूधगंगा धरणात २.१९ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण केवळ ९ टक्के भरले आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
कासारी धरणात ०.७२ टीएमसी पाणीसाठा असून धरणाची भराव क्षमता २६ टक्के आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
कडवी धरणात ०.७३ टीएमसी पाणी साठले असून धरण २९ टक्के भरले आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
कुंभी धरणात ०.८६ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण ३२ टक्के भरले आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
पाटगाव धरणात १.११ टीएमसी पाणीसाठा असून धरणाची भराव क्षमता ३० टक्के झाली आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
चिकोत्रा धरणात ०.४७ टीएमसी पाणी असून धरण ३१ टक्के भरले आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
चित्री धरणात ०.५० टीएमसी पाणीसाठा असून धरण २६ टक्के भरले आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
जंगमहट्टी धरणात ०.४१ टीएमसी पाणीसाठा असून धरण २६टक्के भरले आहे.
24-Hour Heavy Rain: Kolhapur Dam Water Storage Update
esakal
Khadakwasla Dam Water Level Update After Rainfall
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