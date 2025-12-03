Kolhapur Tourist Places : कोल्हापूरला ट्रीपला आलाय, एका दिवसात आरामात फिराल ही ठिकाणे...

रंकाळा तलाव

संध्याकाळी फिरण्यासाठी, सूर्यास्त पाहण्यासाठी आणि स्ट्रीट फूडचा आस्वाद घेण्यासाठी कोल्हापूरचे सर्वात लोकप्रिय ठिकाण.

पन्हाळा किल्ला

निसर्ग, इतिहास आणि थंड हवेसह सह्याद्रीचा अप्रतिम नजारा देणारा भव्य किल्ला.

कणेरी मठ – सिद्धगिरी म्युझियम

ग्रामीण जीवनाचे 3D दर्शन आणि शांत, स्वच्छ वातावरणासाठी प्रसिद्ध धार्मिक-शैक्षणिक ठिकाण.

विशाळगड

हिरवाई, धुके आणि शांततेत ट्रेकिंग व निसर्ग अनुभवण्यासाठी आदर्श दुर्गस्थान.

राधानगरी अभयारण्य

गवा रेड्यासह विविध प्राणी-पक्षी पाहण्यासाठी प्रसिद्ध, दाट जंगलामधील निसर्गप्रेमींचे आवडते ठिकाण.

न्यू पॅलेस – छत्रपती संग्रहालय

राजेशाही वास्तुकला आणि कोल्हापूर राजघराण्याचा समृद्ध इतिहास पाहण्यासाठी आकर्षक संग्रहालय.

अंबाबाई मंदिर (महालक्ष्मी मंदिर)

साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक, दगडी कोरीव वास्तू आणि आध्यात्मिक वातावरणासाठी प्रसिद्ध.

खिद्रापूर मंदिर (कपिलेश्वर/कॉपेश्वर मंदिर)

अद्वितीय वास्तुकला, कोरीवशिल्प आणि ऐतिहासिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध असे कृष्णा नदीकाठी वसलेले प्राचीन मंदिर.

