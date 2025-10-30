कोल्हापूरचा झणझणीत स्वाद! संध्याकाळच्या चहासोबत ‘अंडा खांडोळी’चा चटका!

Aarti Badade
कोल्हापूरची अंडा खांडोळी ही एक झटपट आणि चटपटीत डिश आहे, जी अंडी आणि ब्रेड वापरून बनवली जाते.
यासाठी तुम्हाला ब्रेडचे स्लाइस, अंडी, तेल आणि चवीनुसार मीठ व मसाले (जसे की लाल तिखट) लागतील.
एका पॅनमध्ये तेल गरम करा आणि त्यात ब्रेडचे स्लाइस टाकून ते हलके कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या.
आता त्याच ब्रेडच्या मधोमध एक अंडे फोडून टाका आणि त्यावर मीठ व मसाले (तिखट) भुरभुरा.
अंडे अर्धवट शिजल्यावर (Semi-cooked), ब्रेड आणि अंड्याचे लहान तुकडे करून घ्या.
सर्व लहान तुकडे एकत्र करून पुन्हा कुरकुरीत होईपर्यंत तेलात चांगले परता.
कोल्हापूरची अंडा खांडोळी गरमागरम असतानाच सर्व्ह करा—हा एक उत्कृष्ट स्नॅक आहे!
