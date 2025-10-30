कोल्हापूरचा झणझणीत स्वाद! संध्याकाळच्या चहासोबत ‘अंडा खांडोळी’चा चटका!

Aarti Badade

झटपट चटपटीत स्नॅक

कोल्हापूरची अंडा खांडोळी ही एक झटपट आणि चटपटीत डिश आहे, जी अंडी आणि ब्रेड वापरून बनवली जाते.

आवश्यक साहित्य

यासाठी तुम्हाला ब्रेडचे स्लाइस, अंडी, तेल आणि चवीनुसार मीठ व मसाले (जसे की लाल तिखट) लागतील.

ब्रेड तळून घ्या

एका पॅनमध्ये तेल गरम करा आणि त्यात ब्रेडचे स्लाइस टाकून ते हलके कुरकुरीत होईपर्यंत परतून घ्या.

अंड्याचा तडका

आता त्याच ब्रेडच्या मधोमध एक अंडे फोडून टाका आणि त्यावर मीठ व मसाले (तिखट) भुरभुरा.

खांडोळीचे तुकडे

अंडे अर्धवट शिजल्यावर (Semi-cooked), ब्रेड आणि अंड्याचे लहान तुकडे करून घ्या.

कुरकुरीत परता

सर्व लहान तुकडे एकत्र करून पुन्हा कुरकुरीत होईपर्यंत तेलात चांगले परता.

गरमागरम सर्व्ह

कोल्हापूरची अंडा खांडोळी गरमागरम असतानाच सर्व्ह करा—हा एक उत्कृष्ट स्नॅक आहे!

