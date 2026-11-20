Aarti Badade
हिवाळ्यात गरमागरम आणि चविष्ट काहीतरी खायचे असेल, तर बोकडाच्या मटणापासून तयार केलेला कोल्हापुरी पांढरा रस्सा नक्की ट्राय करा.
Kolhapuri Mutton Pandhra Rassa
Sakal
हा रस्सा बनवण्यासाठी ५०० ग्रॅम बोकडाचे मटण, कांदा, आलं-लसूण पेस्ट, ओले खोबरे, काजू, पांढरे तीळ, खसखस आणि खडे मसाले लागतील.
Kolhapuri Mutton Pandhra Rassa
Sakal
कुकरमध्ये तूप गरम करून कांदा आणि आलं-लसूण पेस्ट परता, त्यात मटण व मीठ घालून गरम पाणी टाका आणि मटण मऊ होईपर्यंत शिजवून घ्या.
Kolhapuri Mutton Pandhra Rassa
Sakal
भिजवलेले काजू, खसखस, भाजलेले पांढरे तीळ आणि ओले खोबरे थोडे पाणी घालून मिक्सरमध्ये अगदी बारीक वाटून घ्या.
Kolhapuri Mutton Pandhra Rassa
Sakal
पातेल्यात तूप गरम करून त्यात तमालपत्र, काळी मिरी, लवंग, वेलची आणि दालचिनी घालून मसाल्यांचा छान सुगंध येईपर्यंत परतून घ्या.
Kolhapuri Mutton Pandhra Rassa
Sakal
फोडणीमध्ये मटणाचा स्टॉक घालून उकळी आणा, त्यानंतर तयार पांढरे वाटण मिसळून मंद आचेवर ५ ते ७ मिनिटे शिजवा.
Kolhapuri Mutton Pandhra Rassa
Sakal
तयार रस्स्यावर कोथिंबीर आणि लिंबाचा रस घालून गरमागरम सर्व्ह करा, हा कोल्हापुरी पांढरा रस्सा बाजरीच्या भाकरीसोबत किंवा तांबड्या रस्स्यासोबतही छान लागतो.
Kolhapuri Mutton Pandhra Rassa
Sakal
Hazel eye
Sakal