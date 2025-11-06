कोल्हापुरातील शिवरायांनी बांधलेलं प्रबळ लष्करी ठाणं

Apurva Kulkarni

भुदरगड

कोल्हापुरात पन्हाळा गडानंतर दुसरा ओळखला जाणारा किल्ला म्हणजे भुदरगड.

Bhudargad Fort

अंतर

कोल्हापूरपासून हा किल्ला 50 ते 55 किमी अंतरावर आहे.

Bhudargad Fort

लष्करी ठाणे

इ.स. 1672 मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी गड जिंकला तसंच गडाची पुर्नबांधणी करत प्रबळ लष्करी ठाणे बनवलं.

Bhudargad Fort

मंदिर.

गडावरील सर्वात सुस्थितीत आणि प्रेक्षणीय वास्तू म्हणजे श्री भैरवनाथाचं मंदिर.

Bhudargad Fort

मोठे तलाव

तसंच गडावर दोन मोठे तलाव आहे. त्याच्याच जवळ दोन शंकराची आणि एक भैरवाचं मंदिर आहे.

Bhudargad Fort

सेवा उपलब्ध

या किल्ल्यावर जाण्यासाठी कोल्हापूरपासून गारगोटी ते किल्ल्यापर्ंत एस.टी. बस सेवा उपलब्ध आहेत.

Bhudargad Fort

सोय

या किल्ल्यावर कोणतीही सोय नसल्याने जाताना स्वत:च पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तू घेऊन जावे.

Bhudargad Fort

