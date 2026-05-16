IPL मध्ये RCB पाठोपाठ 'असा' मोठा पराक्रम करणारा KKR केवळ दुसराच संघ

आयपीएल २०२६ स्पर्धेत १६ मे रोजी कोलकाता नाईट रायडर्स विरुद्ध गुजरात टायटन्स (KKR vs GT) सामना झाला.
हा सामना कोलकाताच्या घरच्या मैदानात ईडन गार्डन्सवर (Eden Gardens) झाल्याने हा सामना कोलकाता नाईट रायडर्ससाठी ऐतिहासिक ठरला.
ईडन गार्डन्सवरील कोलकाता संघाचा हा १०० वा सामना (100th Match) होता.
आयपीएलमध्ये एकाच मैदानात १०० सामने खेळणारा कोलकाता दुसराच संघ ठरला आहे.
यापूर्वी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने (RCB) एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर १०१ सामने खेळले आहेत.
दरम्यान, बंगळुरूला याच हंगामात कोलकाता या यादीत मागेही टाकणार आहे.
कारण अद्याप त्यांना २० मे रोजी मुंबई इंडियन्सविरुद्ध आणि २४ मे रोजी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध ईडन गार्डन्सवरच सामने खेळायचे आहेत.
त्यामुळे या हंगामाच्या शेवटी त्यांचे ईडन गार्डन्सवर १०२ सामने झालेले असतील, तर बंगळुरू यानंतर या हंगामात तरी चिन्नास्वामीवर आता सामना खेळणार नाहीये.
एकाच मैदानात सर्वाधिक आयपीएल सामने खेळणाऱ्या संघात बंगळुरू आणि कोलकातापाठोपाठ मुंबई इंडियन्स आहेत. त्यांनी ९८ सामने वानखेडे स्टेडियवर खेळलेत.
