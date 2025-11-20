हिवाळ्यातील ट्रेकिंगसाठी परफेक्ट ठिकाण असलेलं कोंबडागड कुठय माहिती?

Apurva Kulkarni
आहिल्यानंगर जिल्ह्यात असलेला कोंबडा गड हा कुंजरगड म्हणून ओळखला जातो.
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी 1670 मध्ये या गडावर मुक्काम केल्याचं बोललं जातं.
या गडाचा आकार हत्तीसारखा असल्याने त्याला कुंजरगड किंवा हत्तीगड सुद्धा म्हटलं जातं.
कुंजरगडच्या उजवीकडे डोंगरावर तीन नैसर्गिक गुहा सुद्धा आहे. त्यामुळे तिथं तुम्हाला टेहळणीसाठी पर्याय आहे.
गडावर जाण्यासाठी दोन प्रमुख वाटा आहेत. एक पुणे आळेफाटा ओतूर मार्गे जाता येत.
किंवा अकोले कोतुळ मार्गे फोफसंडी गावापर्यंत जाता येतं.
या गडावर जाण्यासाठी एक ते दीड तास लागू शकतो.
गडाच्या पायथ्याशी फोफसंडी गाव आहे तिथे खाण्याची पिण्याची सोय होऊ शकते.
