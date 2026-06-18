कोकणात सापडली 'मानवाची सावली', हजारो हजारो वर्षांपूर्वीचं रहस्य उलगडलं!

Sandip Kapde
कोकणातील पन्हाळेतर्फे सौंदळ येथील माळवाडी परिसरात प्राचीन मानवाकृती कातळशिल्पाचा शोध सहा मित्रांनी लावला.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
जांभ्या दगडावर कोरलेले हे कातळशिल्प सुमारे चार फूट उंच आणि तीन फूट रुंद असून त्याची रचना अत्यंत वेगळी आहे.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
दगडात सुमारे एक इंच खोलीपर्यंत कोरलेली ही मानवाकृती दोन्ही हात बाजूला पसरलेल्या अवस्थेत दिसते.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
दूरून पाहिल्यास एखाद्या व्यक्तीची सावलीच कातळावर उमटल्याचा भास होतो, हे या शिल्पाचे विशेष आकर्षण आहे.e
Ancient Mystery Unearthed
esakal
निसर्गभ्रमंतीदरम्यान विनोद पवार, पराग पारकर, वरद पवार, वरुण जाधव, यश इंगळे आणि समर्थ आबवले यांना हे शिल्प आढळले.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
हे कातळशिल्प कोकणातील प्राचीन सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाचा महत्त्वाचा भाग असल्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
कोकणात हजारो वर्षांपूर्वी मानवाचे वास्तव्य होते, याला बळकटी देणाऱ्या कातळशिल्पांपैकी हे आणखी एक महत्त्वाचे उदाहरण मानले जात आहे.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
शोध लागताच परिसराची पाहणी, स्वच्छता आणि प्राथमिक दस्ताऐवजीकरणाचे काम तातडीने सुरू करण्यात आले.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
या मानवाकृती कातळशिल्पाचा पुरातत्त्व विभागाने सखोल अभ्यास करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
ऐतिहासिक ठेवा जपण्यासाठी या कातळशिल्पाचे संरक्षण आणि संवर्धन तातडीने व्हावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
नव्याने सापडलेल्या या कातळशिल्पामुळे कोकणाच्या प्राचीन इतिहासावर आणि मानवाच्या सुरुवातीच्या वास्तव्यावर नव्याने प्रकाश पडण्याची शक्यता आहे.
Ancient Mystery Unearthed
esakal
Chhatrapati Shivaji Maharaj House
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