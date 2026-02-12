कोकणात सापडला समुद्रातील युद्धाचा पुरावा, इतिहास बदलणारं रहस्य

Sandip Kapde
खारेपाटण येथे प्राचीन नौकायुद्धाचा ठोस पुरावा समोर आला आहे.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
सिंधुदुर्ग जिल्हातील कपिलेश्वर–कालभैरव मंदिर परिसरात आढळलेल्या वीरगळावर समुद्रातील युद्धदृश्य कोरलेले दिसते.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
या वीरगळावर दोन नौकांमधील संघर्ष, शस्त्रधारी योद्धे आणि सागरी लढाईचे जिवंत चित्रण स्पष्टपणे जाणवते.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
स्थानिक अभ्यासक मुरारी भालेकर आणि ऋषिकेश जाधव यांनी या ऐतिहासिक वारशाचा सखोल अभ्यास केला.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
इतिहास संशोधक डॉ. अंजय धनावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे संशोधन पूर्ण करण्यात आले.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
वीरगळ, सतीशिळा आणि ताम्रपटांच्या आधारे खारेपाटणचे सागरी, व्यापारी व लष्करी स्थान अधोरेखित झाले आहे.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
या शोधामुळे कोकण किनारपट्टीवरील नौकानयन परंपरा आणि नौका बांधणी तंत्रज्ञानावर नवे प्रकाश पडले आहे.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
संशोधकांच्या मते हे नौकायुद्ध साधारण बाराव्या शतकाच्या मध्यकाळात घडले असावे.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
ताम्रपटांमध्ये बंदरात येणाऱ्या व्यापाऱ्यांना करमाफी दिल्याचा उल्लेख सापडतो, जो प्राचीन व्यापारी ताकदीचा पुरावा आहे.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
सुमारे हजार वर्षांपूर्वीपासून खारेपाटण हे सागरी व्यापाराचे प्रमुख केंद्र असल्याचे पुरावे दर्शवतात.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
या ऐतिहासिक ठेव्याचे शास्त्रीय जतन आणि संवर्धन होणे अत्यावश्यक असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
योग्य जपणूक झाल्यास खारेपाटण भविष्यात महत्त्वाचे ऐतिहासिक व पर्यटन स्थळ ठरू शकते.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
वीरगळ म्हणजे गाव किंवा प्रदेशाचे संरक्षण करताना शहीद झालेल्या वीरांच्या स्मरणार्थ उभारलेली स्मृतीशिळा होय.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
अशा शिळांवर तत्कालीन युद्धदृश्ये आणि समाजजीवनाचे प्रतिबिंब कोरलेले आढळते.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
खारेपाटणमधील हा शोध कोकणच्या सागरी इतिहासातील एक महत्त्वाचा दुवा ठरत असून इतिहासाला नवे परिमाण देणारा आहे.
Ancient Naval Battle Evidence Found in Konkan
esakal
Peshwa-Era Surgery Secrets
esakal