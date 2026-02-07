पेशवेकाळातील हॉस्पिटल… कशा व्हायच्या शस्त्रक्रिया?

Sandip Kapde
भारतात वैद्यकशास्त्र प्राचीन काळापासून प्रगत होतं आणि औषधनिर्मितीपासून शस्त्रक्रियेपर्यंत सखोल ज्ञान उपलब्ध होतं.
आयुर्वेदाच्या आधारावर रोगांची कारणमीमांसा करून त्यावर उपचार केले जात.
सर्दी-खोकल्यापासून गंभीर आजारांपर्यंत अनेक रोगांवर त्या काळी उपाय सांगितलेले होते.
पेशवाईच्या सुरुवातीला गल्लोगल्ली वैद्य नव्हते, पण उत्तरार्धात पेशव्यांकडे स्वतःचे वैद्य होते.
वेदमूर्ती सदाशिव भटनानल यांनी छत्रपती स्वामींवर औषधोपचार केल्याबद्दल त्यांना नसरापूर येथे एक चावर जमीन इनाम मिळाली.
जयशंकर व देवशंकर गोरगरिबांना धर्मार्थ औषधपाणी देत असत, त्यांच्या सेवेची दखल घेऊन पेशव्यांनी त्यांना एका गावचा अंमल दिला.
सामान्य जनतेला विनामूल्य औषधोपचार मिळावेत यासाठी राज्याकडून विशेष प्रयत्न केले जात.
दुर्मिळ व महाग औषधी घटक पेशवे स्वतः मागवून वैद्यांना उपलब्ध करून देत.
नाक कापलेल्या रुग्णांवर नासिकारोपणासारख्या गुंतागुंतीच्या शस्त्रक्रिया केल्या जात.
इतिहासाचे अभ्यासक डॉ.उदय कुलकर्णी यांनी एका लेखात लिहल्याप्रमाने शल्यविशारद वैद्य त्वचा वापरून नैसर्गिक दिसणारं नाक तयार करत असत.
अशा शस्त्रक्रियांची माहिती परदेशी मासिकांतही प्रसिद्ध झाली होती.
लढायांमध्ये जखमी झालेल्या सैनिकांवर उपचार करण्यासाठी तबीब बोलावले जात.
शस्त्रक्रियेनंतर काही महिन्यांत रुग्ण पूर्णपणे सावरत असल्याची उदाहरणे आढळतात.
या नोंदींवरून पेशवेकाळात शस्त्रक्रिया मोठ्या प्रमाणात आणि शास्त्रशुद्ध पद्धतीने होत असाव्यात, हे स्पष्ट होतं.
