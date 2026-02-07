UNESCO यादीतील कोकणचा अनमोल ठेवा; कातळावरची हजारो वर्षांची गोष्ट

सकाळ वृत्तसेवा
कोकण किनारपट्टीवर पसरलेली ही प्राचीन कातळशिल्पे मानवाच्या आदिम जीवनाची साक्ष देतात.शेकडो वर्षांपूर्वी कोरलेली ही चिन्हे आजही अनेक प्रश्न उभे करतात.
उक्षी हे रत्नागिरी याठिकाणी आढळते. येथे लॅटराइट कातळावर प्राणी, मानव व अमूर्त चिन्हे कोरलेली दिसतात.
जांभरूनमधील आकृत्यांत शिकारी, प्राणी-मानव संबंध व भूमितीय रचना दिसतात.या शिल्पांमधून prehistoric मानवांची दैनंदिन जीवनपद्धती उलगडते.
कशेली हे कोकणातील महत्त्वाच्या कातळशिल्प cluster पैकी एक मानले जाते.येथे शिल्पांसोबत प्रागैतिहासिक दगडी अवजारे सापडल्याची नोंद आहे.
उथळ पाण्याच्या आसपास असलेली ही शिल्पस्थळे आदिम मानवांच्या वस्तीची खूण देतात.जलस्रोत आणि जीवन यांचा जवळचा संबंध येथे स्पष्ट दिसतो.
येथील शिल्पांमध्ये प्राणी, मानवी आकृती व गूढ चिन्हे मोठ्या प्रमाणात आढळतात.ही चिन्हे धार्मिक किंवा सांस्कृतिक अर्थ दर्शवतात असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे.
बारसू परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कातळशिल्पे आढळतात.विकास प्रकल्पांमुळे या वारशाला धोका निर्माण झाल्याने तीव्र विरोध झाला.
देवी हसोल येथे विविध प्रकारच्या प्रागैतिहासिक आकृत्यांची रचना दिसते.या शिल्पांतून मानवाची कल्पनाशक्ती आणि कलात्मकता प्रकट होते.
कुडोपी हे दक्षिण कोकणातील महत्त्वाचे prehistoric rock art स्थळ आहे.हे ठिकाण UNESCO Tentative List मध्ये समाविष्ट असून प्राचीन मानवजीवनाचे द्योतक आहे.
गोव्यातील फणसायमोलसह कोकणभर कातळशिल्पांचे विस्तीर्ण नेटवर्क आढळते.ही शिल्पे Mesolithic–Neolithic काळातील मानवाच्या जीवनाची कहाणी सांगतात.
