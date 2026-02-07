UNESCO यादीतील कोकणचा अनमोल ठेवा; कातळावरची हजारो वर्षांची गोष्ट

कोकणातील रहस्यमय कातळशिल्पांची दुनिया

कोकण किनारपट्टीवर पसरलेली ही प्राचीन कातळशिल्पे मानवाच्या आदिम जीवनाची साक्ष देतात.शेकडो वर्षांपूर्वी कोरलेली ही चिन्हे आजही अनेक प्रश्न उभे करतात.

उक्षी : कातळावर कोरलेला इतिहास

उक्षी हे रत्नागिरी याठिकाणी आढळते.  येथे लॅटराइट कातळावर प्राणी, मानव व अमूर्त चिन्हे कोरलेली दिसतात.

जांभरून: प्राचीन मानवाची जीवनशैली

जांभरूनमधील आकृत्यांत शिकारी, प्राणी-मानव संबंध व भूमितीय रचना दिसतात.या शिल्पांमधून prehistoric मानवांची दैनंदिन जीवनपद्धती उलगडते.

कशेली: कातळशिल्पांसोबत प्रागैतिहासिक अवजारे

कशेली हे कोकणातील महत्त्वाच्या कातळशिल्प cluster पैकी एक मानले जाते.येथे शिल्पांसोबत प्रागैतिहासिक दगडी अवजारे सापडल्याची नोंद आहे.

रुंध्ये तळी: पाण्याजवळ वसलेली आदिम संस्कृती

उथळ पाण्याच्या आसपास असलेली ही शिल्पस्थळे आदिम मानवांच्या वस्तीची खूण देतात.जलस्रोत आणि जीवन यांचा जवळचा संबंध येथे स्पष्ट दिसतो.

देवाचे गोठणे: प्राणी आणि प्रतीकांची भाषा

येथील शिल्पांमध्ये प्राणी, मानवी आकृती व गूढ चिन्हे मोठ्या प्रमाणात आढळतात.ही चिन्हे धार्मिक किंवा सांस्कृतिक अर्थ दर्शवतात असा अभ्यासकांचा अंदाज आहे.

बारसू: विकास विरुद्ध वारसा

बारसू परिसरात मोठ्या प्रमाणावर कातळशिल्पे आढळतात.विकास प्रकल्पांमुळे या वारशाला धोका निर्माण झाल्याने तीव्र विरोध झाला.

देवी हसोल: दगडांवर कोरलेली चित्रकथा

देवी हसोल येथे विविध प्रकारच्या प्रागैतिहासिक आकृत्यांची रचना दिसते.या शिल्पांतून मानवाची कल्पनाशक्ती आणि कलात्मकता प्रकट होते.

कुडोपी: सिंधुदुर्गातील प्राचीन ठसा

कुडोपी हे दक्षिण कोकणातील महत्त्वाचे prehistoric rock art स्थळ आहे.हे ठिकाण UNESCO Tentative List मध्ये समाविष्ट असून प्राचीन मानवजीवनाचे द्योतक आहे.

कोकण–गोवा: प्राचीन भूगर्भलेखांचे जाळे

गोव्यातील फणसायमोलसह कोकणभर कातळशिल्पांचे विस्तीर्ण नेटवर्क आढळते.ही शिल्पे Mesolithic–Neolithic काळातील मानवाच्या जीवनाची कहाणी सांगतात.

