सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेला अन् समुद्रसपाटीपासून 1400 मीटर उंच असलेला 'हा' घाट पर्यटकांना करतोय आकर्षित

सकाळ डिजिटल टीम

रघुवीर घाट : कोकणातील निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ

रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड तालुक्यात वसलेला 'रघुवीर घाट' कोकणातील निसर्गप्रेमींसाठी एक लोकप्रिय पर्यटनस्थळ बनत आहे.

समुद्रसपाटीपासून १४०० मीटर उंच असलेला घाट

समुद्रसपाटीपासून सुमारे १४०० मीटर उंच असलेला हा घाट थंड हवामान, हिरवळ आणि पावसाळ्यातील धबधबे यामुळे पर्यटकांना आकर्षित करतो.

परदेशातून पर्यटक भेट देतात

पावसाळा सुरू होताच घाटावर पुणे, मुंबई, कोल्हापूर, सातारा तसेच परदेशातून पर्यटक भेट देतात.

घाटाचे सौंदर्य निसर्गप्रेमींना मोहवते

खोपी गावाच्या हद्दीत असलेल्या या घाटाचे सौंदर्य वर्षभर निसर्गप्रेमींना मोहवते.

कांदाटी खोऱ्यात जंगल सफारी

रघुवीर घाट सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्पाचे प्रवेशद्वार मानला जातो. येथून कांदाटी खोऱ्यात जंगल सफारी सुरू करण्याची संधी असल्यामुळे, वन्यजीव निरीक्षक आणि साहसप्रेमींसाठी हे महत्त्वाचे ठिकाण आहे.

खेड शहर घाटासाठी मुख्य प्रवेशद्वार

खेड शहर हा घाटासाठी मुख्य प्रवेशद्वार असून, कोकण रेल्वेवरील खेड स्थानक व खेड बस स्थानकातून बस आणि स्थानिक वाहतूक सुविधा उपलब्ध आहेत.

पर्यटनस्थळी कसं पोहोचाल?

मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गामुळे खासगी वाहनांद्वारेही सहज पोहोचता येते. रत्नागिरी (११६ किमी), पुणे (२९३ किमी) आणि मुंबई (३२८ किमी) ही प्रमुख विमानतळे घाटासाठी प्रवेशद्वार ठरू शकतात.

