Patan Tourism : पर्यटकांना भुरळ घालणारं साताऱ्यातील पाटण; हिरवाईनं नटलेलं सौंदर्य पाहून तुम्हीही हरकून जाल

सकाळ डिजिटल टीम

पर्यटकांना भुरळ घालणारा सातारा जिल्हा

सातारा जिल्ह्यातील पाटण तालुका हा निसर्गरम्य सौंदर्याने नटलेला आणि पर्यटकांना भुरळ पाडणारा भाग आहे.

पाटणमधील काही प्रमुख पर्यटन स्थळे

पावसाळ्याच्या दिवसात हा परिसर हिरवाईने नटतो, धबधबे, तलाव आणि गर्द झुडूपांनी निसर्ग प्रेमींना आपल्याकडे आकर्षित करतो.

कोयना धरण

महाराष्ट्रातील एक महत्त्वाचे धरण म्हणजे कोयना धरण. साताऱ्याला भेट देताना हे ठिकाण नक्की पाहावे. धरणाचा विशाल परिसर आणि सभोवतालची हिरवाई पर्यटकांचे मन मोहून टाकते.

धारेश्वर

धारेश्वर हे ठिकाण प्राचीन गुंफा आणि धबधब्यांसाठी ओळखले जाते. या ठिकाणी पर्यटकांना निसर्गासोबत इतिहासाची अनुभूतीही मिळते.

ढोकी

ढोकी हे निसर्गरम्य पर्यटनस्थळ आहे, जे पावसाळ्यात अजूनच सुंदर दिसते. या परिसरात तुम्हाला अनेक निसर्गरम्य धबधबे पाहायला मिळतील.

सडावाघापूर धबधबा

सडावाघापूर धबधबा हा एक आगळावेगळा धबधबा आहे, जिथे पाण्याचे थेंब हवेत उडताना दिसतात. पावसाळ्यात हा धबधबा अजून आकर्षक बनतो.

हिरवाईनं नटलेलं सौंदर्य

पावसाळ्यात पाटणच्या हिरवळीने नटलेल्या परिसरात थंड हवेचा अनुभव घेण्यासाठी, तसेच निसर्गरम्य स्थळांचे दर्शन घेण्यासाठी हा सर्वोत्तम काळ आहे. पर्यटकांनी पाटणच्या या निसर्गरम्य ठिकाणांची सफर अवश्य करावी.

