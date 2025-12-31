मुलगा जन्माला येताच आईचे केले जाते मुंडण, पुण्यातील 'या' गावात शेकडो वर्षांची प्रथा

प्रथा आणि परंपरा

आपल्या राज्यात अनेक वेगवेगळ्या प्रथा आणि परंपरा शेकडो वर्षांपासून पाळल्या जातात

रोटमलनाथ देवस्थान

पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील रोटी या गावातील श्री रोटमलनाथ देवस्थान हे अनोख्या प्रथेसाठी खूप प्रसिद्ध आहे.

जावळ विधी

शितोळे घराण्याचे कुलदैवत असलेले श्री रोटमलनाथ मंदिर येथे पार पडणाऱ्या शितोळे घराण्याच्या जावळविधीसाठी खुप प्रसिध्द आहे.

आईचे मुंडण

रोटमलनाथ मंदिरात जावळचा प्रथा कायम स्वरूपाची आहे. रोटी गावातील ८०० वर्षांपूर्वीचे मंदिर आहे.५०० वर्षापासून जावळ इतिहास आहे. मुलाचे जावळ काढताना आईचे मुंडण करण्याची प्रथा आहे.

अनेक वर्षाची परंपरा

शितोळे देशमुख परिवारात पहिला मुलगा होईल त्यावेळी मंदिरात मामाच्या मांडीवर बसून जावळ होत आहे.यावेळी मुलाची आई ही बट किंवा मुंडण केले जाते. ही परंपरा अनेक वर्षाची आहे.

महिला आयोग

राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी नुकतेच ही प्रथा अनिष्ट असून महिलांच्या इच्छेविरुद्ध जर त्यांचे मुंडण केले गेले तर यावर योग्य कारवाई करण्यात यावी असे म्हटले होते.

प्रथेची पुन्हा चर्चा

यानंतर पुन्हा या रोटी येथील श्री रोटमलनाथ मंदिरातील जावळ आणि मुंडण प्रथा चर्चेत आली आहे.

