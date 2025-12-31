मुलगा जन्माला येताच आईचे केले जाते मुंडण, पुण्यातील 'या' गावात शेकडो वर्षांची प्रथा

Yashwant Kshirsagar
आपल्या राज्यात अनेक वेगवेगळ्या प्रथा आणि परंपरा शेकडो वर्षांपासून पाळल्या जातात
Pune Rotmalnath Temple Tradition
esakal
पुणे जिल्ह्यातील दौंड तालुक्यातील रोटी या गावातील श्री रोटमलनाथ देवस्थान हे अनोख्या प्रथेसाठी खूप प्रसिद्ध आहे.
Pune Rotmalnath Temple Tradition
esakal
शितोळे घराण्याचे कुलदैवत असलेले श्री रोटमलनाथ मंदिर येथे पार पडणाऱ्या शितोळे घराण्याच्या जावळविधीसाठी खुप प्रसिध्द आहे.
Pune Rotmalnath Temple Tradition
esakal
रोटमलनाथ मंदिरात जावळचा प्रथा कायम स्वरूपाची आहे. रोटी गावातील ८०० वर्षांपूर्वीचे मंदिर आहे.५०० वर्षापासून जावळ इतिहास आहे. मुलाचे जावळ काढताना आईचे मुंडण करण्याची प्रथा आहे.
Pune Rotmalnath Temple Tradition
esakal
शितोळे देशमुख परिवारात पहिला मुलगा होईल त्यावेळी मंदिरात मामाच्या मांडीवर बसून जावळ होत आहे.यावेळी मुलाची आई ही बट किंवा मुंडण केले जाते. ही परंपरा अनेक वर्षाची आहे.
Pune Rotmalnath Temple Tradition
esakal
राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रूपाली चाकणकर यांनी नुकतेच ही प्रथा अनिष्ट असून महिलांच्या इच्छेविरुद्ध जर त्यांचे मुंडण केले गेले तर यावर योग्य कारवाई करण्यात यावी असे म्हटले होते.
Pune Rotmalnath Temple Tradition
esakal
यानंतर पुन्हा या रोटी येथील श्री रोटमलनाथ मंदिरातील जावळ आणि मुंडण प्रथा चर्चेत आली आहे.
Pune Rotmalnath Temple Tradition
esakal
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
Jesus Christ Kashmir
esakal