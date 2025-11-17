Konkan Best Tourist Places : खरं कोकण जर पाहायचं असेल तर ‘ही’ ठिकाणं बघाच!

Mayur Ratnaparkhe
पांढरी वाळू, निळं समुद्र आणि स्फूर्ती देणारा गणपती मंदिर — कोकणातलं सर्वाधिक लोकप्रिय ठिकाण. सूर्यास्त इथला खास आकर्षण!
पाण्याची पारदर्शकता आणि Scuba Diving मुळे प्रसिद्ध. कोकणातील मालदीव म्हणून ओळख!
छत्रपती शिवाजी महाराजांनी समुद्रात वसवलेला भव्य किल्ला. इतिहास, किल्ले आणि समुद्राचं अद्भुत मिश्रण!
हरिहरेश्वर – रायगड
शांत समुद्रकिनारा आणि प्राचीन हरिहर मंदिरासाठी प्रसिद्ध. निसर्ग आणि आध्यात्मिकतेची अनोखी भेट.
दिवेआगर – रायगड
स्वच्छ किनारा, सुवर्ण गणपती मंदिर आणि प्रचंड शांतता. कुटुंबासाठी उत्तम पर्यटनस्थळ!
आंबोली – हिल स्टेशन
धबधबे, दाट धुके आणि थंड हवामान निसर्गप्रेमींसाठी स्वर्ग. ️ मान्सूनमध्ये आंबोलीची शोभा अवर्णनीय!
समुद्रकिनारे, किल्ले आणि वॉटर स्पोर्ट्सचे हब.वीकेंडसाठी सर्वात जवळचं आणि उत्तम ठिकाण.
अभेद्य समुद्रकिल्ला, इतिहासप्रेमींसाठी खास आकर्षण. नौकेने जाऊन पाहण्याचा अद्वितीय अनुभव!
समुद्रकिनारे, डॉल्फिन सफारी आणि हिरवीगार टेकड्या. डॉल्फिन पाहण्यासाठी सर्वोत्तम!
