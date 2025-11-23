कोकण ट्रिप: 'या' ठिकाणांना भेट दिली नाही तर प्रवास अपूर्ण!

निसर्गरम्य ठिकाणे

तुम्ही ही कोकण ट्रिपचा विचार करताय का? मग कोकणातील ही निसर्गरम्य आणि सुंदर ठिकाणे कोणती आहेत जाणून घ्या.

गणपतीपुळे

स्वयंभू गणपती मंदिर - येथील गणपतीची मूर्ती स्वयंभू मानली जाते आणि ती पश्चिमाभिमुख आहे.

शांत समुद्रकिनारा - मंदिर आणि सुंदर किनारा यामुळे हे एक लोकप्रिय ठिकाण आहे.

तारकर्ली

कोकणातील वॉटर स्पोर्ट्स (Water Sports) आणि स्कुबा डायव्हिंगसाठी हे सर्वात प्रसिद्ध ठिकाण आहे.

अलिबाग

मुंबईजवळचे ठिकाण - मुंबई आणि पुण्याच्या पर्यटकांसाठी हे सर्वात जवळचे व सोयीचे ठिकाण आहे.

कुलाबा किल्ला - समुद्रातील या किल्ल्याला भरतीच्या वेळी बोटीतून किंवा ओहोटीच्या वेळी चालत जाता येते.

मुरुड जंजिरा किल्ला

अजेय किल्ला - हा किल्ला समुद्राच्या मधोमध असून, तो कधीही शत्रूंनी जिंकला नाही.

स्थापत्यकला - याची मजबूत रचना आणि अनोखी स्थापत्यकला पाहण्यासारखी आहे.

गुहागर

स्वच्छ आणि लांब किनारा - गुहागरचा किनारा शांत, स्वच्छ आणि नारळीच्या झाडांनी वेढलेला आहे.

वेळणेश्वर मंदिर - गुहागरजवळ असलेले हे शंकराचे सुंदर मंदिर प्रसिद्ध आहे.

हरिहरेश्वर

दक्षिण काशी - येथील काळभैरव आणि योगेश्वरी मंदिरे प्रसिद्ध आहेत, त्यामुळे याला 'दक्षिण काशी' म्हणतात.

समुद्र आणि डोंगर - समुद्र आणि डोंगराचा अप्रतिम संगम इथे पाहायला मिळतो.

आंबोली घाट

निसर्गरम्य घाट - हिरवीगार वनराई आणि धबधब्यांसाठी प्रसिद्ध, विशेषतः पावसाळ्यात हे सौंदर्य अधिक खुलते.

थंड हवेचे ठिकाण - सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील थंड हवेचे ठिकाण म्हणून हे ओळखले जाते.

विजयदुर्ग किल्ला

सर्वात जुना किल्ला - महाराष्ट्रातील समुद्रकिनाऱ्यावरील हा सर्वात जुना किल्ला मानला जातो.

मराठा आरमाराचे केंद्र - या किल्ल्याने मराठा आरमाराच्या इतिहासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.

Nivati Beach: कोकणातील समुद्राला खेटलेला निवती किल्ला अन् मनमोहक किनारा

