Nivati Beach: कोकणातील समुद्राला खेटलेला निवती किल्ला अन् मनमोहक किनारा

Pranali Kodre
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अनेक प्रसिद्ध समुद्र किनाऱ्यांपैकी एक म्हणजे वेंगुर्ले तालुक्यातील निवती समुद्र किनारा.
Nivati Beach, Vengurla, Sindhudurg, Konkan
Sakal
थेट समुद्राला खेटलेला किल्ला आणि सोबत निळाशार समुद्र अनुभवण्यासाठी निवती उत्तम ठिकाण आहे.
शांतता आणि निवांतपणा अनुभवण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण असून येथे निवती हा ऐतिहासिक किल्लाही आहे. समुद्रालगत असलेल्या या किल्ल्याचे अवशेष अजूनही पाहायला मिळतात.
निवतीतून वेंगुर्ले रॉक या समुद्राच्या बेटाच्या परिसरातही जाता येते. येथे लाळेपासून घरटी बनवणाऱ्या स्विफ्ट पक्ष्यांचीही वसाहत आहे.
मासेप्रिय पर्यटकांसाठी हे एक उत्तम ठिकाण असून येथे माशांचे अनेक प्रकार खाण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
उन्हाळ्यात येथे पर्यटनाचा चांगला आनंद घेता येतो. पावसाळ्यात मात्र समुद्रात जाणे धोकादायक आहे.
निवतीला जाण्यासाठी जवळचे बसस्थानक वेंगुर्ले आणि मालवण आहे, तर जवळचे रेल्वेस्टेशन कुडाळ आहे.
तरी वेंगुर्ले आणि मालवणपासून निवतीला जाण्यासाठी सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था फारशी नसल्याने खाजगी वाहनाने जाणे सोयीचे ठरते.
