कोरिअन स्टाईल ग्लास स्किन हवीय? 'हा' ज्यूस करेल मदत

घरचा ज्यूस = नॅचरल ग्लो

काकडी-लिंबाचा ज्यूस त्वचेतील डलनेस कमी करून स्किनला नैसर्गिक चमक देतो. दोन्ही घटक व्हिटॅमिन्स आणि अँटिऑक्सिडंट्सने भरलेले आहेत.

Cucumber Juice

हायड्रेशनचा पॉवर डोस

काकडीमध्ये 95% पाणी असल्याने हा ज्यूस शरीर आणि त्वचा दोन्ही खोलवर हायड्रेट करतो. स्किन मऊ, हेल्दी आणि प्लंप दिसते.

Hydration |

नॅचरल डिटॉक्स ड्रिंक

काकडी-लिंबाची जोडी शरीरातील टॉक्सिन्स बाहेर काढते. यामुळे त्वचा अधिक स्वच्छ, चमकदार आणि फ्रेश दिसते.

Natural Detox Drink

व्हिटॅमिन C ने कोलेजन बूस्ट

दोन्हीमध्ये असलेले व्हिटॅमिन C कोलेजन वाढवते, त्वचेची लवचिकता सुधारते आणि एजिंगची चिन्हे कमी करते.

डार्क स्पॉट्स आणि पिग्मेंटेशनवर परिणाम

लिंबातील सिट्रिक अॅसिड त्वचा सौम्य एक्सफोलिएट करून डाग-डोळे कमी करण्यास मदत करते, तर काकडी स्किनला शांत ठेवते.

Dark spots

ऍक्ने आणि ऑइल कंट्रोल

लिंबाचे अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म पिंपल्स कमी करतात; काकडी पोर्स घट्ट करते आणि ऑइल कंट्रोल ठेवते. स्किन फ्रेश आणि क्लीन दिसते.

Acne

कसा वापरावा?

सकाळी रिकाम्या पोटी एक ग्लास ज्यूस प्या. टॉपिकल वापरासाठी—काकडी आणि लिंबाचा रस समान प्रमाणात लावून 10 मिनिटांनी धुवा. दिवसा वापरताना नेहमी सनस्क्रीन लावा.

Juice

