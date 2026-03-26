डाग अन् पिंपल्स गायब! या टिप्सने घरीच मिळवा कोरियन स्किन ग्लो

Aarti Badade
कोरियन मुलींची त्वचा अत्यंत चमकदार आणि डाग विरहित असते; सध्या जगभरात त्यांच्या 'ग्लास स्किन' फॉर्म्युल्याची मोठी चर्चा आहे.
कोरियन सौंदर्याचे सर्वात मोठे रहस्य म्हणजे तांदळाचे पाणी! घरी बनवलेले तांदळाचे पाणी चेहऱ्यावर लावल्याने त्वचा उजळते आणि घट्ट होते.
कोरियन लोक चहाऐवजी बार्ली टी पिण्याला प्राधान्य देतात; यातील फायबरमुळे त्वचेवर सुरकुत्या येत नाहीत आणि त्वचा तरुण राहते.
बाहेरून आल्यानंतर कोमट पाण्यात कापड भिजवून त्याने चेहरा आणि मान पुसून घ्या; यामुळे रोमछिद्रे स्वच्छ होऊन नैसर्गिक चमक येते.
चेहरा स्वच्छ धुतल्यानंतर कोरियन मुली नियमितपणे टोनर लावतात, ज्यामुळे त्वचेचा ओलावा टिकून राहतो आणि चेहरा कोरडा पडत नाही.
ग्रीन टी केवळ पिण्यासाठीच नाही तर चेहरा धुण्यासाठीही वापरा; ग्रीन टीच्या पाण्याने चेहरा धुतल्याने त्वचेवरील विषारी घटक बाहेर पडतात.
या सोप्या घरगुती टिप्स फॉलो केल्यास तुम्हालाही महागड्या ट्रीटमेंटशिवाय कोरियन मुलींसारखी नितळ आणि चमकदार त्वचा मिळू शकते.
Mobile Addiction & Sleep
Sakal