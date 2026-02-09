ब्लड प्रेशरसाठी फायदेशीर असलेली कोरफडची भाजी एकदा नक्की ट्राय करा

Apurva Kulkarni
कोरफड ही आरोग्यासाठी फायदेशीर आहे. रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवण्यासाठी कोरफडीचं सेवन केलं जातं.
कोरफडीचा गर हा आरोग्यासाठी फायदेशीर असतो. परंतु कडू चव असल्यानं लोक खाणं टाळतात.
परंतु तुम्हाला निरोगी आरोग्यासाठी कोरफड खाण्याची इच्छा आहे तर अशा पद्धतीनं 'कोरफडीची भाजी' नक्की ट्राय करा.
सुरुवातीला कोरफडीची पानं स्वच्छ धुवून त्याचे काटेरी काप काढा. त्यानंतर वरची साल काढून गरांचे तुकडे करा. नंतर तो गर मिठाच्या पाण्यात उकळा.
त्यानंतर कढईत तेल गरम करुन त्यात जिरे, मोहरी, कढीपत्ता सुक्या लाल मिरच्या टाकून फोडणी द्या. त्यात आलं-लसून पेस्ट आणि कांदा टाकून परतून घ्या.
नंतर हळद, धने-जिरे पुड, दही, आमचूर पावडर , तिखट टाकून परतून घ्या.
त्यानंतर मिठाच्या पाण्यात उकळलेली कोरफडीची गर त्या मिश्रणात टाका. चवीनुसार मीठ, गुळ टाकून एकजीव करा. तयार आहे कोरफडीची भाजी.
