Aarti Badade
कर्जत-भीमाशंकरच्या हिरव्यागार पर्वतरांगांमध्ये पेठ गावाजवळ उभा असलेला कोथळीगड म्हणजे महाराष्ट्राच्या दुर्गवैभवातील एक अनोखे रत्न आहे.
Kothaligad Fort
Sakal
कोकण आणि मावळला जोडणाऱ्या व्यापारी मार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठी या किल्ल्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे होते. कोलिंबा आणि सावळे घाटांवर नजर ठेवणारा हा एक महत्त्वाचा दुर्ग होता.
Kothaligad Fort
Sakal
कोथळीगडाचा वापर टेहळणी, संदेशवहन आणि सैन्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी केला जात असे. शस्त्रास्त्रे आणि दारूगोळ्याच्या साठ्यासाठीही या गडाला महत्त्व होते.
Kothaligad Fort
Sakal
पेठ गावातून गडाकडे जाताना कातळात खोदलेल्या गुहा आणि पाण्याच्या टाक्या दिसतात. यामध्ये देवीची गुहा आणि आकाराने मोठी असलेली भैरोबाची गुहा विशेष लक्षवेधी आहे.
Kothaligad Fort
Sakal
कोथळीगडाचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे कातळसुळक्याच्या आत खोदलेला गोलाकार दगडी जिना. या जिन्याने थेट गडाच्या माथ्यावर जाता येते.
Kothaligad Fort
Sakal
१६८४ मध्ये औरंगजेबाने हा किल्ला जिंकण्यासाठी अब्दुल कादीरला पाठवले. किल्लेदार नारो त्रिंबक यांच्या अनुपस्थितीत विश्वासघाताने गडाचा ताबा मोगलांकडे गेला. विजयानंतर औरंगजेबाने या गडाचे नाव ‘मिफ्ताहुलफतेह’ ठेवल्याचा उल्लेख आढळतो.
Kothaligad Fort
Sakal
२ नोव्हेंबर १८१७ रोजी बाजीराव पेशव्यांच्या सेनापती बापूराव यांनी हा गड जिंकला; मात्र पुढे तो ब्रिटिशांच्या ताब्यात गेला. आज गडावरून चंदेरी, प्रबळगड, नागफणी आणि परिसरातील सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांचे सुंदर दर्शन घडते.
Kothaligad Fort
Sakal
Old Name of Mumbai
Sakal