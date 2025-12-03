श्रीकृष्णाने रुख्मिणीला पळवून नेलं तो भुयारी मार्ग महाराष्ट्रातच…भाविकांची वाढतेय गर्दी

Shubham Banubakode
विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात असलेलं कौंडण्यपूर भगवान श्रीकृष्णाची सारसवाडी असल्याचं मानलं जातं.
महाभारत काळात हेच कौंडण्यपूर विदर्भ देशाची राजधानी होती. कौंडण्यपूरमधूनच श्रीकृष्णाने रुख्मिणीचं हरण केलं, अशी आख्यायिका आहे.
या गावाला २५०० वर्ष जुना इतिहास आहे. याच ठिकाणी विठ्ठल रुख्मिणीचं प्राचीन मंदिर आहे. या मंदिरात अंबादेवाचीदेखील मुर्ती आहे.
कौंडण्यपूर हे वर्धा जिल्ह्यात असून अमरावती हे जवळचं प्रमुख शहर आहे. जवळचं विमानतळ नागपूर असून रेल्वे स्टेशन धामणगाव रेल्वे आहे.
कार्तिक महिन्यात येथे मोठी यात्रा भरते.या यात्रेसाठी दूरदूरून भाविक दर्शनासाठी येतात. येथूनच वर्धा नदी देखील वाहते.
एक आख्यायिकानुसार श्रीकृष्णाने विदर्भ राजकन्या रुक्मिणीला येथील अंबादेवीच्या मंदिरात देवीची ओटी भरण्यास बोलावले. तेथूनच जवळच्या भुयारी मार्गाने तिचे हरण केले.
त्या वेळी झालेल्या घनघोर युद्धात रुक्मिणीचा भाऊ रुख्मी व शिशुपालाचा दारुण पराभव झाला, अशी नोंद इतिहासात आहे.
येथील मंदिरातील अंबामातेची मूर्ती अत्यंत तेजस्वी आहे. देवीच्या उजव्या बाजूला पूर्वी भुयार असल्याचे सांगतात. याच भुयारातून रुक्मिणीचे हरण केले, असे म्हटले जाते.
याशिवाय अमरावती येथील अंबा, एकवीरा मंदिरातही एक भुयार आहे व तेथून तिचे हरण केले, अशीही आख्यायिका आहे.
