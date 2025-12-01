मातीच्या हंडीतील टेस्टी भाजी खायचीय? विदर्भातील 'या' यात्रेला एकदा तरी भेट द्या...

Shubham Banubakode
गुलाबी थंडीत चुलीवरची हंडी, रोडगे आणि भाकरीची लज्जत घेण्यासाठी विदर्भभरातील लोक बहिरमच्या यात्रेकडे धाव घेतात.
Bahiram Yatra Vidarbha Travel Guide
esakal
या वर्षी बहिरमची जत्रा २० डिसेंबरपासून सुरू होत असून प्रशासनाने तयारीला सुरुवात केली आहे.
Bahiram Yatra Vidarbha Travel Guide
esakal
विदर्भातील जिल्ह्यांव्यतिरिक्त शेकडो भाविक मध्य प्रदेशातूनही बहिरमबाबांच्या दर्शनासाठी येतात.
Bahiram Yatra Vidarbha Travel Guide
esakal
अमरावतीपासून फक्त ६५ किमी अंतरावर, सातपुडा पर्वतरांगेच्या शिखरावर वसलेलं पवित्र स्थळ.
Bahiram Yatra Vidarbha Travel Guide
esakal
बहिरमची यात्रा ही धार्मिक महत्त्वासोबतच शेतकऱ्यांची यात्रा म्हणूनही प्रसिद्ध आहे.
Bahiram Yatra Vidarbha Travel Guide
esakal
बहिरमची यात्रा कार्तिक पौर्णिमा आणि मार्गशीर्ष शुद्ध पंचमी या दोन काळात भरते.
Bahiram Yatra Vidarbha Travel Guide
esakal
जवळचे रेल्वेस्थानक अमरावती आणि अचलपूर असून विमानतळ नागपूर आहे. याशिवाय अमरावतीवरून खासगी गाडीनेही तुम्ही जाऊ शकता.
Bahiram Yatra Vidarbha Travel Guide
esakal
vidarbha chimur prati balaji temple history
esakal