कुचीपुडी... एका गावाचं नाव ज्याने जगाला दिली भारतीय नृत्यकलेची ओळख!

Aarti Badade

कुचीपुडी

कुचीपुडी ही आंध्र प्रदेशातील एक शास्त्रीय भारतीय नृत्यशैली आहे.ती कुचीपुडी गावाच्या नावावरून ओळखली जाते आणि तिच्या आकर्षक हालचाली व भावपूर्ण अभिनयासाठी प्रसिद्ध आहे.

उगम

कुचीपुडीचा उगम आंध्र प्रदेशातील *कृष्णा जिल्ह्यातील कुचीपुडी गावात* झाला. या गावामुळेच या नृत्यशैलीला हे नाव मिळाले.

वैशिष्ट्ये

कुचीपुडी ही नृत्य नाटक आणि संगीताचा सुंदर संगम असलेली शैली आहे. ती भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम आणि ओडिसीपेक्षा वेगळी आहे.

इतिहास

या नृत्यशैलीचा उगम *१७व्या शतकात सिद्धेंद्र योगी यांनी केला. त्याचा संबंध *भागवतमेळा आणि यक्षगान* या पारंपरिक नाट्यप्रकारांशी आहे.

सांस्कृतिक महत्त्व

कुचीपुडीचा संबंध वैष्णव परंपरेशी आहे. यात अनेकदा *भगवान कृष्णाच्या कथा आणि लीलांचा* समावेश असतो.

प्रसिद्धी आणि ओळख

कुचीपुडी आज भारतातील *आठ मान्यताप्राप्त शास्त्रीय नृत्यशैलींपैकी एक आहे. ती भारताबरोबरच जगभर सादर केली जाते.

कलात्मक सौंदर्य

कुचीपुडीतील नृत्यांगना आकर्षक पोशाख, भावपूर्ण चेहरे आणि लयबद्ध हालचालींनी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करतात. हे नृत्य भारतीय संस्कृतीचे जिवंत प्रतीक आहे.

