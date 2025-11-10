कुचीपुडी... एका गावाचं नाव ज्याने जगाला दिली भारतीय नृत्यकलेची ओळख!

Aarti Badade
कुचीपुडी ही आंध्र प्रदेशातील एक शास्त्रीय भारतीय नृत्यशैली आहे.ती कुचीपुडी गावाच्या नावावरून ओळखली जाते आणि तिच्या आकर्षक हालचाली व भावपूर्ण अभिनयासाठी प्रसिद्ध आहे.
कुचीपुडीचा उगम आंध्र प्रदेशातील *कृष्णा जिल्ह्यातील कुचीपुडी गावात* झाला. या गावामुळेच या नृत्यशैलीला हे नाव मिळाले.
कुचीपुडी ही नृत्य नाटक आणि संगीताचा सुंदर संगम असलेली शैली आहे. ती भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम आणि ओडिसीपेक्षा वेगळी आहे.
या नृत्यशैलीचा उगम *१७व्या शतकात सिद्धेंद्र योगी यांनी केला. त्याचा संबंध *भागवतमेळा आणि यक्षगान* या पारंपरिक नाट्यप्रकारांशी आहे.
कुचीपुडीचा संबंध वैष्णव परंपरेशी आहे. यात अनेकदा *भगवान कृष्णाच्या कथा आणि लीलांचा* समावेश असतो.
कुचीपुडी आज भारतातील *आठ मान्यताप्राप्त शास्त्रीय नृत्यशैलींपैकी एक आहे. ती भारताबरोबरच जगभर सादर केली जाते.
कुचीपुडीतील नृत्यांगना आकर्षक पोशाख, भावपूर्ण चेहरे आणि लयबद्ध हालचालींनी प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करतात. हे नृत्य भारतीय संस्कृतीचे जिवंत प्रतीक आहे.
