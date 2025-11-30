पुण्याजवळ दडलंय मिनी स्वित्झर्लंड, सौंदर्य पाहून तुम्हीही प्रेमात पडाल

Yashwant Kshirsagar
पुणे आणि मुंबई जवळ निसर्ग सौंदर्याने नटलेली अनेक पर्यटनस्थळे आहेत. यातील मोजकीच ठिकाणे लोकांना माहित आहेत.
आम्ही तुम्हाला पुणे आणि मुंबईजवळ असलेल्या पण फार चर्चित नसलेल्या नैसर्गिक सौंदर्याने नटलेल्या एका पर्यटनस्थळाबद्दल सांगत आहोत
रायगड जिल्ह्यात पोलादपूर शहरापासून 29 किलोमीटरवर सर्वाधिक उंचावर वसलेलं असं एक ठिकाण आहे ज्याला मिनी स्वित्झर्लंड म्हणून ओळखले जाते.
पुणे, सातारा जिल्ह्यांच्या सीमेवरील शिवकालीन वारसा लाभलेलं ऐतिहासिक प्रेक्षणीय स्थळ म्हणजेच कुडपण गावच्या सभोवताली सह्याद्रीच्या डोंगररांगांनी कडं केलं आहे.
कुडपण हे गाव शेलारमामांचे गाव म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील मनमोहक धबधबा, 700 फूट उंच भीमाची काठी हा सुळका येथील आकर्षण आहेत.
पावसाळ्यात येथे भरपूर प्रमाणात पाऊस पडतो आणि हवामान समशीतोष्ण राहते. हिवाळ्यात येथील हवामान थंड असते व अनेकदा सकाळी धुके पडते.
या गावाच्या सभोवतालचा भाग हा घनदाट जंगलांनी देखील वेढलेला आहे.
कुडपण पावसाळ्यात खूप सुंदर दिसते. दाट धुंक, रिमझिम पाऊस आणि हिरवाईने नटलेला परिसर यामुळे इथंल सौंदर्य अधिकच उजळते.
पोलादपूरहून कुडपणला जाण्यासाठी एसटीची सोय आहे. स्वतःचे वाहन असेल तर उत्तम. या गावात राहण्याची आणि जेवणाची सोय देखील आहे.
