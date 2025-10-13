सह्याद्रीचा सर्वात अवघड किल्ला कोणता? मराठेशाहीचा मेरुमणी..

Apurva Kulkarni
नाशिकच्या इगतपुरीमध्ये हा कुलंग गड आहे. कळसुबाईच्या पर्वत श्रृंखलेचा पश्चिमी भागात कुलंग गड आहे.
हा कुलंग किला कोणी बांधला याबाबत इतिहासात फारशी माहिती उपलब्ध नाही. परंतु 1760 मध्ये मराठ्यांना हा किल्ला जिंकल्याचं बोललं जातं.
तसंच गडावर पाण्याचं कुंड सुद्धा आहे. ते या किल्ल्याचं आकर्षण आहे.
या किल्ल्यात मोठी गुहा आहे. ज्यामुळे जवळपास 100 लोक राहू शकतात.
तुम्हाला जर हा किल्ला सर करायचं असेल तर अंबेवाडीपासून दोन ते तीन तास गडाकडे जाण्यासाठी लागतात.
गडावर फक्त पाण्याची सोय आहे. खाण्याची व्यवस्थापन करुन जावे लागेल.
