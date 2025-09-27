T20I Asia Cup मध्ये कुलदीप यादवने इतिहास रचला, कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला

Pranali Kodre
भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. आता अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध २८ सप्टेंबरला खेळायचा आहे.
त्यापूर्वीच भारताचा चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवने टी२० आशिया कपमध्ये इतिहास घडवला आहे.
कुलदीप यादवने सुपर फोरमधील श्रीलंकेविरुद्ध शेवटच्या सामन्यात २६ सप्टेंबर रोजी १ विकेट घेतली होती.
कुलदीप यादवने आता आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ६ सामन्यांत १३ विकेट्स घेतल्या आहेत.
त्यामुळे कुलदीप एकाच टी२० प्रकारातील आशिया कप स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला आहे.
कुलदीप यादवने युएईच्या अमजाद जावेदला मागे टाकले आहे. २०१६ च्या टी२० आशिया कप स्पर्धेत अमजाद जावेदने १२ विकेट्स घेतल्या होत्या.
त्यापाठोपाठ या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर बांगलादेशचा अल-अमिम हुसैन, युएईचा मोहम्मद नवीद आणि भारताचा भूवनेश्वर कुमार संयुक्तरित्या आहेत.
अल-अमिम हुसैन आणि मोहम्मद नवीद यांनी २०१६ मध्ये, तर भुवनेश्वर कुमारने २०२२ मध्ये ११ विकेट्स घेतल्या होत्या.
