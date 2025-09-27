T20I Asia Cup मध्ये कुलदीप यादवने इतिहास रचला, कोणालाच न जमलेला पराक्रम केला

भारतीय संघ अंतिम सामन्यात

भारतीय संघाने आशिया कप २०२५ स्पर्धेच्या अंतिम फेरीत धडक मारली आहे. आता अंतिम सामना पाकिस्तानविरुद्ध २८ सप्टेंबरला खेळायचा आहे.

कुलदीप यादवने घडवला इतिहास

त्यापूर्वीच भारताचा चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादवने टी२० आशिया कपमध्ये इतिहास घडवला आहे.

श्रीलंकेविरुद्ध एक विकेट

कुलदीप यादवने सुपर फोरमधील श्रीलंकेविरुद्ध शेवटच्या सामन्यात २६ सप्टेंबर रोजी १ विकेट घेतली होती.

आशिया कप २०२५ मधील विकेट्स

कुलदीप यादवने आता आशिया कप २०२५ स्पर्धेत ६ सामन्यांत १३ विकेट्स घेतल्या आहेत.

कुलदीपचा विक्रम

त्यामुळे कुलदीप एकाच टी२० प्रकारातील आशिया कप स्पर्धेत सर्वाधिक विकेट्स घेणारा गोलंदाज ठरला आहे.

दुसरा क्रमांक

कुलदीप यादवने युएईच्या अमजाद जावेदला मागे टाकले आहे. २०१६ च्या टी२० आशिया कप स्पर्धेत अमजाद जावेदने १२ विकेट्स घेतल्या होत्या.

तिसरा क्रमांक

त्यापाठोपाठ या यादीत तिसऱ्या क्रमांकावर बांगलादेशचा अल-अमिम हुसैन, युएईचा मोहम्मद नवीद आणि भारताचा भूवनेश्वर कुमार संयुक्तरित्या आहेत.

११ विकेट्स

अल-अमिम हुसैन आणि मोहम्मद नवीद यांनी २०१६ मध्ये, तर भुवनेश्वर कुमारने २०२२ मध्ये ११ विकेट्स घेतल्या होत्या.

