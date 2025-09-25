१४ वर्षांचा वैभव सूर्यवंशी बनतोय 'सिक्सर किंग'; केला हा वर्ल्ड रेकॉर्ड

१९ वर्षांखालील भारतीय संघाचा विजय

१९ वर्षांखालील भारतीय संघाने नुकतेच २४ सप्टेंबर २०२५ रोजी १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाला वनडे सामन्यात ५१ धावांनी पराभूत केलं.

Vaibhav Suryavanshi

|

Sakal

वैभव सूर्यवंशीच्या ७० धावा

या सामन्यात १४ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीने ६८ चेंडूत ५ चौकार आणि ६ षटकारांसह ७० धावा केल्या होत्या.

Vaibhav Suryavanshi

|

Sakal

सूर्यवंशीचे षटकार

त्यामुळे आता सूर्यवंशीच्या १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये (Youth ODI) १० सामन्यातच ४१ षटकार झाले आहेत.

Vaibhav Suryavanshi

|

Sakal

विश्वविक्रम

त्यामुळे आता सूर्यवंशी १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारा जगातील अव्वल क्रमांकाचा खेळाडू ठरला आहे,

Vaibhav Suryavanshi

|

Sakal

दुसरा क्रमांक

वैभवने भारताच्याच उन्मुक्त चंदला मागे टाकले आहे. त्याने २१ सामन्यात १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये ३८ षटकार मारले आहे.

Unmukt Chand

|

Sakal

तिसरा क्रमांक

तिसऱ्या क्रमांकावर बांगलादेशचा झवाद अब्रार असून त्याने १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये २४ सामन्यांमध्ये ३५ षटकार मारले आहेत.

Zawad Abrar

|

Sakal

चौथा क्रमांक

चौथ्या क्रमांकावर शाहझैब खान असून त्याने  १९ वर्षांखालील वनडे क्रिकेटमध्ये २४ सामन्यांमध्ये ३१ षटकार मारले आहेत.

Shahzaib Khan

|

Sakal

पाचवा क्रमांक

पाचव्या क्रमांकावर यशस्वी जैस्वाल आणि तौहिद हृदोय आहेत. जैस्वालने २७ सामन्यांत ३० षटकार आणि तौहिदने ४७ सामन्यांत ३० षटकार मारले आहेत.

Yashasvi Jaiswal - Towhid Hridoy

|

Sakal

