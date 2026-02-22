एका रात्रीत १,५००+ लोक कसे गायब झाले? देशातील रहस्यमय गाव!

Sandip Kapde
हे गाव १३व्या शतकात पालीवाल ब्राह्मणांनी वसवलं.
थारच्या वाळवंटात असूनही शेती आणि व्यापारामुळे इथं भरभराट होती.
कुलधारा आणि आसपासची अनेक गावं एकत्र फुललेली होती.
जैसलमेरचा तत्कालीन अधिकारी Salim Singh कर आणि दबाव वाढवत होता अशी लोककथा सांगते.
गावप्रमुखाच्या मुलीवर नजर टाकून धमकी दिल्याची कथा पसरली.
अपमान टाळण्यासाठी गावकऱ्यांनी स्थलांतराचा कठोर निर्णय घेतल्याचं सांगितलं जातं.
एका रात्रीत १,५००हून अधिक लोक निघून गेले, अशी दंतकथा आहे.
जाताना इथे पुन्हा वस्ती होऊ नये असा शाप दिला गेल्याची आख्यायिका आहे.
आज इथे घरे, मंदिरे आणि विहिरींचे अवशेषच उरले आहेत.
हे स्थळ Archaeological Survey of India कडून जतन केलं जातं आणि पर्यटकांसाठी उघडं आहे. पण त्याठिकाणी रात्री जाण्यास मनाई आहे.
काही लोक रात्री राहण्याचा प्रयत्न केला, पण आजारी पडले किंवा भीतीने पळून गेले, असं म्हणतात.
दीर्घकाळ चाललेली पाण्याची कमतरता जीवन अवघड करत गेली, असंही खरं कारण असल्याचं सांगितल्या जातं.
वाढते कर आणि आर्थिक दबावामुळे शेती फायदेशीर राहिली नाही.
भूकंप किंवा हवामान बदलांसारख्या घटकांनी परिस्थिती बिघडवली असण्याची शक्यता आहे.
लोक हळूहळू आसपासच्या भागात पसरले, पण कथा ‘एका रात्री’ची बनली.
शाप आणि भुतांची गोष्ट पुढे पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी अधिक रंगवली गेली,अशीही चर्चा आहे.
