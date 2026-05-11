‘कुलकर्णी’, ‘सोनार’, ‘लोखंडे’... तुमचं आडनाव कसं पडलं? जाणून घ्या इतिहास

Aarti Badade
महाराष्ट्रातील आडनावे अनेकदा व्यवसाय, गाव, निसर्ग किंवा गुणांवरून पडलेली आहेत. ही आडनावे आपल्या कुटुंबाची परंपरा दर्शवतात.
History of Marathi Surnames
Sakal
'लोखंड' या धातूपासून या आडनावाचा उगम झाला असून लोहार परंपरेशी हे नाव संबंधित आहे. मराठा समाजात प्रचलित असलेल्या या घराण्याचे गोत्र 'कौशिक' किंवा 'गौतम' असून कुलदैवत 'जगदंबा' आहे.
History of Marathi Surnames
Sakal
'पितळ' धातूच्या कामाशी किंवा व्यापाराशी संबंधित असलेले हे नाव कारागिरी व्यवसायातून आले आहे. हे आडनाव प्रामुख्याने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक आढळते.
History of Marathi Surnames
Sakal
चंद्राशी संबंधित असलेले हे नाव ज्योतिषशास्त्र आणि शिक्षण क्षेत्रातील योगदानासाठी ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील विविध समाजात हे नाव असून सामाजिक सुधारणेत या घराण्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे.
History of Marathi Surnames
Sakal
'तांबा' या शब्दापासून या आडनावाचा उगम झाला आहे. धातुकाम आणि व्यापाराशी संबंधित असलेले हे आडनाव कुणबी समुदायातही आढळते. या नावाशी स्थलांतर आणि मोठे सामाजिक योगदान जोडलेले आहे.
History of Marathi Surnames
Sakal
सोनार हे आडनाव थेट सुवर्णकार (गोल्डस्मिथ) व्यवसायाशी संबंधित आहे. हस्तकला आणि धातुकामातील अफाट कौशल्य ही या नावामागची प्रमुख ओळख असून ही एक पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा आहे.
History of Marathi Surnames
Sakal
पूर्वीच्या काळी व्यक्तीने केलेल्या कामावरून किंवा कौशल्यावरून समाजातील त्याचे स्थान आणि आडनाव निश्चित झाले, जे आजही आपण अभिमानाने जपले आहे.
History of Marathi Surnames
Sakal
Weak heart symptoms in legs
Sakal