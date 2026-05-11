‘कुलकर्णी’, ‘सोनार’, ‘लोखंडे’... तुमचं आडनाव कसं पडलं? जाणून घ्या इतिहास

Aarti Badade

मराठी आडनावांचा ऐतिहासिक वारसा

महाराष्ट्रातील आडनावे अनेकदा व्यवसाय, गाव, निसर्ग किंवा गुणांवरून पडलेली आहेत. ही आडनावे आपल्या कुटुंबाची परंपरा दर्शवतात.

History of Marathi Surnames

लोखंडे (Lokhande)

'लोखंड' या धातूपासून या आडनावाचा उगम झाला असून लोहार परंपरेशी हे नाव संबंधित आहे. मराठा समाजात प्रचलित असलेल्या या घराण्याचे गोत्र 'कौशिक' किंवा 'गौतम' असून कुलदैवत 'जगदंबा' आहे.

पितळे (Pitale)

'पितळ' धातूच्या कामाशी किंवा व्यापाराशी संबंधित असलेले हे नाव कारागिरी व्यवसायातून आले आहे. हे आडनाव प्रामुख्याने कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रात अधिक आढळते.

चांदेकर / चांडेकर (Chandekar)

चंद्राशी संबंधित असलेले हे नाव ज्योतिषशास्त्र आणि शिक्षण क्षेत्रातील योगदानासाठी ओळखले जाते. महाराष्ट्रातील विविध समाजात हे नाव असून सामाजिक सुधारणेत या घराण्यांचे मोठे योगदान राहिले आहे.

तांबे (Tambe)

'तांबा' या शब्दापासून या आडनावाचा उगम झाला आहे. धातुकाम आणि व्यापाराशी संबंधित असलेले हे आडनाव कुणबी समुदायातही आढळते. या नावाशी स्थलांतर आणि मोठे सामाजिक योगदान जोडलेले आहे.

सोनार (Sonar)

सोनार हे आडनाव थेट सुवर्णकार (गोल्डस्मिथ) व्यवसायाशी संबंधित आहे. हस्तकला आणि धातुकामातील अफाट कौशल्य ही या नावामागची प्रमुख ओळख असून ही एक पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली परंपरा आहे.

व्यवसायातून निर्माण झाली ओळख

पूर्वीच्या काळी व्यक्तीने केलेल्या कामावरून किंवा कौशल्यावरून समाजातील त्याचे स्थान आणि आडनाव निश्चित झाले, जे आजही आपण अभिमानाने जपले आहे.

