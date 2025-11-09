कुंभमेळ्याची सुरूवात कोणी केली?

सकाळ डिजिटल टीम
कुंभमेळ्याची सुरूवात कुणी केली? जाणून घ्या सविस्तर माहिती.
कुंभमेळ्याची सुरुवात एका व्यक्तीने केलेली नाही, तर त्याला पौराणिक आधार आहे आणि त्याला संघटित रूप एका महान संताने दिल्याचे म्हंटले जाते.
कुंभमेळ्याची कल्पना ही समुद्रमंथन आणि त्यातून निघालेला अमृतकलश यांच्या कथेवर आधारित अल्याची मान्यता आहे.
पौराणिक मान्यतेनुसार, अमृतकलश मिळवण्यासाठी देव (देवता) आणि दानव (असुर) यांच्यात संघर्ष झाला, ज्यामुळे अमृताचे थेंब पृथ्वीवर पडले.
हे अमृत बिंदू पृथ्वीवरील ज्या चार ठिकाणी पडले, त्या ठिकाणी कुंभपर्वाची सुरुवात झाली.
या पौराणिक कथेनुसार, कुंभमेळ्याच्या संकल्पनेची सुरुवात मानवाने नाही, तर देव आणि दानवांनी केली आहे.
आदि शंकराचार्यांनी हिंदू धर्माचे रक्षण करण्यासाठी आणि साधूंना एकत्र आणण्यासाठी 'दशनामी संप्रदायातील अखाड्यांची' स्थापना केली.
या अखाड्यांना कुंभमेळ्यात सामील करून त्यांना 'शाही स्नानाचा' मान देण्याची परंपरा शंकराचार्यांनी सुरू केली.
शंकराचार्यांनी कुंभमेळ्याला केवळ धार्मिक स्नान पर्व न ठेवता, तो विविध संप्रदायांना एकत्र आणणारा संघटित महासोहळा बनवला.
