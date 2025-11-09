राजगडावर पोवाडा सादर करणाऱ्या पुणेरी मावळ्याला शिवरायांनी दिलं होतं खास बक्षीस!

Sandip Kapde

मनोरंजन

शिवाजी महाराजांच्या काळात सततच्या युद्धजन्य वातावरणातही पोवाडे गाणारे, कीर्तनकार आणि तमासगीर जनतेची मनोरंजनाची जबाबदारी सांभाळत असत.

गौरव

पोवाडे हे शूरवीरांच्या कार्यांचा व शौर्यगाथांचा गौरव करणारे असत.

संस्कृती

लावण्या आणि पोवाडे यांच्या माध्यमातून समाजातील चालीरीती, भावना आणि परंपरा जतन होत असत.

लोकाश्रय

पोवाडे गाणाऱ्यांना लोकांचा मोठा आश्रय आणि मानमरातब मिळत असे.

इतिहास

शिवकालीन प्रसंगांवर दत्ताजी जाधव, अफझलखान वध, तानाजीची मर्दुमकी व बाजी पासलकर यांच्या असंख्य पोवाडे आजही उपलब्ध आहेत.

कवी

तानाजीचा पराक्रम वर्णन करणारा प्रसिद्ध पोवाडा तुळशीदासाने रचिला.

वास्तव्य

तुळशीदास पुणे येथे राहत असल्याचे ऐतिहासिक संदर्भांमध्ये नमूद आहे.

आमंत्रण

महाराज राजगडावर असताना त्यांनी तुळशीदासास खास बोलावून घेतले होते.

सादरीकरण

तुळशीदासाने महाराजांसमोर सिंहगडाच्या लढाईचे वर्णन करणारा तानाजीचा पोवाडा अतिशय भावपूर्ण शैलीत गायल.

प्रशंसा

तानाजीच्या बलिदानाचे वर्णन ऐकून शिवाजी महाराज अत्यंत आनंदित झाले.

बक्षीस

महाराजांनी तुळशीदासाच्या प्रतिभेचा मान राखत त्याच्या हातात एक हजार रुपयांचा तोडा घातला.

मूल्यांकन

शिवाजी महाराजांच्या शौर्याचा उल्लेख करून तुळशीदास म्हणतो, "शूर मर्दाचा पोवाडा शूर मर्दाने ऐकावा" या ओळीवरून महाराज गुणीजनांचा योग्य सन्मान करत असत हे स्पष्ट होते.

