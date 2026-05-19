कृष्णानगर, संतनगर ते लक्ष्मी चौक; पाकिस्तानात लाहोरमधील चौक, रस्त्यांना फाळणीआधीची जुनी ओळख मिळणार

सूरज यादव

लाहोर

पाकिस्तानमधील लाहोरला जुनं वैभव मिळवून देण्यासाठी पंजाब प्रांताच्या मुख्यमंत्र्यांनी ९ ठिकाणांची जुनी नावं पुन्हा ठेवण्याचा निर्णय घेतलाय.

फाळणीआधीच्या काळातील इमारतींचं संवर्धनही याअंतर्गत केलं जाणार असल्याचं मुख्यमंत्री मरियम नवाझ यांनी सांगितलंय.

पाकिस्तानमधील ९ ठिकाणांची नावं बदलून जुनी नावं होती ती दिली जातील. ७९ वर्षांमध्ये काही वास्तूंना, चौकांना मुस्लिम नावं दिली होती.

महाराजा रणजितसिंग यांच्या काळात लाहोर ही शीख साम्राज्याची राजधानी होती. पंजाब सरकारने दोन वेळा रणजितसिंगांचा पुतळा उभारण्याचा प्रयत्न केला. पण त्याची नासधूस केली गेली.

"लाहोर हेरिटेज फॉर हेरिटेज रिव्हायलवल" प्रकल्पांतर्गत अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित व शहरीकरणामुळे नुकसान झालेल्या नगररचना व सांस्कृतिक दुव्यांना संजीवनी देण्यात येणार आहे.

लाहोरमध्ये ११५ इमारती वारसास्थळे म्हणून जाहीर करण्यात आली आहेत. यामध्ये ७५ ब्रिटिशकालीन असून, त्यातील ४८ इमारतींचे जतन करण्याचे काम करण्यात येत आहे.

इस्लामपुरा - कृष्णानगर, बाबरी मशिद चौक - जैन मंदिर चौक, सुन्नत नगर - संतनगर, मौलाना जफर अली खान चौक - लक्ष्मी चौक

मुस्तफाबाद - धरमपुरा, सर आगा खान चौक - डेव्हिस चौक, अल्लमा चौक - जेल रोड, फातिमा जीना चौक - क्वीन्स रोड, बाग ए जीना - लॉरेन्स गार्डन

