लैलासाठी सगळं सोडलं, तरी ती मिळाली नाही! अशी होती लैला मजनूची प्रेमकहाणी

Varsha Balhe
लैला-मजनूची प्रेमकहाणी जगातील प्रसिद्ध प्रेमकथांपैकी एक आहे. पण कैसला ‘मजनू’ हे नाव नेमकं का मिळालं?
Laila Majnu Love Story
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कथांनुसार कैस आणि लैला तरुणपणी एकमेकांच्या प्रेमात पडले. दोघांचं प्रेम मात्र त्यांच्या कुटुंबाला मान्य नव्हतं.
Laila Majnu Love Story
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लैलापासून दूर झाल्यानंतर कैस तिच्या आठवणीत कविता लिहू लागला. त्याच्या वेड्यासारख्या प्रेमामुळे त्याला ‘मजनू’ म्हटलं जाऊ लागलं.
Laila Majnu Love Story
esakal
कैसने लैलाशी लग्न करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती. पण लैलाच्या कुटुंबाने हे नातं स्वीकारलं नाही.
Laila Majnu Love Story
esakal
प्रचलित कथेनुसार लैलाचं लग्न दुसऱ्या पुरुषाशी झालं. मात्र मजनूचं प्रेम तिच्यासाठी कमी झालं नाही.
Laila Majnu Love Story
esakal
लैलाच्या विरहाने मजनू समाजापासून दूर जाऊ लागला. तो वाळवंटात भटकत तिच्या आठवणीत कविता लिहीत असे.
Laila Majnu Love Story
esakal
मजनूचं संपूर्ण आयुष्य लैलाच्या प्रेमाभोवती फिरू लागलं. म्हणूनच ‘मजनू’ हे नाव प्रेमवेड्याचं प्रतीक बनलं.
Laila Majnu Love Story
esakal
प्रचलित कथेनुसार लैला आणि मजनू एकत्र येऊ शकले नाहीत. त्यांच्या प्रेमाचा शेवटही विरह आणि दुःखात झाला.
Laila Majnu Love Story
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नंतर या कथेला पर्शियन कवी निजामी यांनी काव्यरूप दिलं. तेव्हापासून लैला-मजनूची प्रेमकथा जगभर प्रसिद्ध झाली.
Laila Majnu Love Story
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Shah Jahan Mumtaz Marriage
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