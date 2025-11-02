‘टच मी नॉट’ पण हेल्थसाठी ‘मस्ट ट्राय’! लाजाळूचे आहेत भन्नाट आरोग्यदायी फायदे

Anushka Tapshalkar
लाजाळू ही एक छोटी परंतु औषधी गुणधर्मांनी युक्त वनस्पती आहे. इंग्रजीत तिला Touch Me Not Plant असे म्हणतात. तिचं वैद्यकीय नाव Mimosa Pudica आहे.
What is Lajalu
लाजाळूच्या पानांमध्ये अँटी-हॉर्मोन गुणधर्म असतात, जे शरीरातील ग्लुकोजचे प्रमाण नियंत्रित ठेवतात.
Lowers Blood Sugar
लाजाळूच्या पानांचा वाटलेला लेप लावल्यास जखम, सूज किंवा त्वचेवरील पुरळ यावर आराम मिळतो.
Useful for Injuries and rashes
लाजाळूच्या पानांपासून तयार केलेला शाकाहारी केसांचा मास्क पुरुषांच्या केसांसाठी उपयुक्त ठरतो.
Helpful Men's Hair Problem
लाजाळू तणाव आणि मानसिक थकवा कमी करण्यात मदत करते, ज्यामुळे मन आनंदी राहते.
Reduces Stress
ही वनस्पती महिलांच्या मासिक पाळीच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा घडवते आणि हार्मोनल संतुलन टिकवून ठेवते.
Periods and Hormonal Balance
लाजाळू विविध आजारांवर प्रभावी असली तरी, ती वापरण्याआधी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.
