लाल महाल किती वर्ष जुना आहे?

Aarti Badade

पुण्याच्या मध्यभागी ऐतिहासिक लाल महाल!

लाल महाल हा छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बालपणाशी जोडलेला पुण्यातील महत्त्वाचा ऐतिहासिक वारसा आहे.

Shivaji Maharaj Lal Mahal

| esakal

लाल महालाची स्थापना कधी झाली?

शहाजीराजे भोसले यांनी जिजामाता आणि बाल शिवाजी महाराजांसाठी लाल महालाची उभारणी केल्याचे सांगितले जाते.

Shivaji Maharaj Lal Mahal

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Sakal

शिवरायांचे बालपण येथे गेले

जिजामाता आणि दादोजी कोंडदेव यांच्या मार्गदर्शनाखाली शिवाजी महाराजांचे बालपण लाल महालाशी जोडले गेले.

Shivaji Maharaj Lal Mahal

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Sakal

शाइस्ता खानाशी जोडलेला इतिहास

इ.स. १६६३ मधील शाइस्ता खानावरील धाडसी हल्ल्यामुळे लाल महालाला इतिहासात विशेष महत्त्व मिळाले.

Shivaji Maharaj Lal Mahal

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Sakal

मूळ वास्तूचे झाले नुकसान

काळाच्या ओघात मूळ लाल महालाचे नुकसान झाले आणि त्यानंतर या वास्तूची पुनर्बांधणी करण्यात आली.

Shivaji Maharaj Lal Mahal

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Sakal

पुनर्बांधणीनंतर लाल महालाला नवे रूप

पुणे महापालिकेने १९८०च्या दशकात लाल महालाची पुनर्बांधणी करून तो पुन्हा नागरिकांसाठी खुला केला.

Shivaji Maharaj Lal Mahal

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Sakal

इतिहासप्रेमींसाठी लाल महाल खास आकर्षण

जिजामातांचा पुतळा, ऐतिहासिक चित्रे आणि महाराष्ट्रातील किल्ल्यांचा नकाशा येथे पाहायला मिळतो.

Shivaji Maharaj Lal Mahal

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Sakal

लोहगड किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

lohagad fort age history

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Sakal

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