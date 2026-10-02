लोहगड किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

Aarti Badade

लोहगड किल्ला किती वर्षे जुना आहे?

लोणावळ्याजवळील लोहगड किल्ल्याचा इतिहास सुमारे २,००० वर्षांपूर्वीपर्यंत जात असल्याचे मानले जाते. या परिसराचा संबंध सातवाहन काळाशी जोडला जातो.

lohagad fort age history

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Sakal

सातवाहन काळापासूनचा इतिहास!

उपलब्ध माहितीनुसार, लोहगड परिसराचा इतिहास इ.स.पूर्व पहिल्या-दुसऱ्या शतकापर्यंत मागे जातो. पुढील काळात विविध राजवटींनी किल्ल्याचा विस्तार आणि बळकटीकरण केले.

lohagad fort age history

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Sakal

अनेक राजवटींचे साक्षीदार

सातवाहन, चालुक्य, यादव, निजामशाही, आदिलशाही, मुघल आणि मराठे अशा विविध सत्तांच्या काळात लोहगडाला महत्त्व मिळाले.

lohagad fort age history

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Sakal

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळात

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी १६४८ मध्ये लोहगड ताब्यात घेतला आणि पुढे १६७० मध्येहीत्यावर मराठ्यांचे नियंत्रण प्रस्थापित झाले, असे इतिहासात नमूद केले जाते.

lohagad fort age history

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Sakal

नरबळीची कथा!

गणेश दरवाजाचा पाया मजबूत करण्यासाठी नरबळी दिल्याची एक स्थानिक दंतकथा प्रसिद्ध आहे; मात्र या कथेला इतिहासकार किंवा पुरातत्त्व विभागाकडून ठोस लेखी पुरावा उपलब्ध असल्याचे नमूद केलेले नाही.

lohagad fort age history

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Sakal

किल्ल्यावर दिसतात अदृश्य पहारेकरी?

काही ट्रेकर्सनी रात्री किंवा पहाटे किल्ल्यावर सावल्या, चालण्याचे किंवा शिट्ट्यांचे आवाज ऐकल्याचे दावे केले आहेत; मात्र याला भुताटकीचा पुरावा मानता येत नाही.

lohagad fort age history

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Sakal

गूढ आवाजांमागे नैसर्गिक कारण?

किल्ल्याची रचना, तटबंदी, दऱ्या आणि डोंगरावरून वाहणारा वेगवान वारा यामुळे विविध प्रकारचे प्रतिध्वनी आणि आवाज निर्माण होऊ शकतात, असे विज्ञानवादी स्पष्टीकरण दिले जाते.

lohagad fort age history

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Sakal

गुप्त बोगदे अन् लपलेल्या खजिन्याच्या कथा!

लोहगडावरून गुप्त वाटा आणि भिंतींमध्ये खजिना लपवल्याच्या अनेक कथा सांगितल्या जातात; मात्र या दाव्यांना ठोस पुरावे नाहीत. आजही किल्ल्याचे दरवाजे, तटबंदी, पाण्याची टाकी आणि विंचू काटा पर्यटकांचे आकर्षण आहेत.

lohagad fort age history

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Sakal

राजगड किल्ला किती वर्ष जुना आहे?

rajgad fort age history

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Sakal

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