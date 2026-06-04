आजोबांनी मोदीनगर वसवलं, वडिलांनी व्यवसाय वाढवला; ललित मोदींचे बिझनेस कोणते आणि संपत्ती किती?

सूरज यादव
आयपीएलचा माजी संस्थापक अध्यक्ष ललित मोदी यांनी त्यांच्यावर असलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत. मी कुणाकडून पैसे घेतले नाहीत असंही स्पष्ट केलंय.
Lalit Modi
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हिऱ्याचा चमचा तोंडात घेऊन जन्म झालाय आणि आठवड्याला १०-१२ कोटी खर्च करतो असंही ललित मोदी यांनी सांगितलंय. यावेळी त्यांनी बिझनेस आणि कमाईची माहितीही दिलीय.
Lalit Modi
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ललित मोदींचे आजोबा गुजरमल मोदी यांनी मोदी ग्रुपची स्थापना केली होती. दिल्लीत त्यांनी औद्योगिक शहर मोदीनगर वसवलं होतं.
Lalit Modi
Esakal
१९३३ मध्ये स्वत:चा साखर कारखाना ललित मोदींच्या आजोबांनी सुरू केला होता. तर वडिलांनी कृषि, पान मसाला, माउथ फ्रेशनर, तंबाखू, सौदर्य प्रसाधने, रेस्टॉरंट, ट्रॅव्हल या क्षेत्रात व्यवसाय वाढवला.
Lalit Modi
Esakal
ललित मोदींकडे सध्या मोदी एंटरप्रायजेसचे मोदी केअर, इंडोफिल इंडस्ट्रिट, मार्लबोरो सिगरेट, पान विलास पान मसाला, बीकन ट्रॅव्हल कंपनी यांसारखे ब्रँड आहेत.
Lalit Modi
Esakal
ललित मोदींची कंपनी एगो थाई, ईगो इटेलियन, या रेस्टॉरंट कंपन्या चालवते. अरब देश, आफ्रिकेसह युरोपातही त्यांचा व्यवसाय आहे.
Lalit Modi
Esakal
लंडनमध्ये स्लोन स्ट्रीटवर ७ हजार चौरस फूट परिसरात ५ मजली आलीशान इमारत असून यात १४ खोल्या आहेत. २० ते ३० लाख रुपये महिना भाडं यासाठी ललित मोदी मोजतात.
Lalit Modi
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२०२३मध्ये ललित मोदींनी प्रकृतीच्या कारणास्तव सर्व खासगी संपत्ती मुलगा रुचिरच्या नावे केली होती. तोच आता मोदी फॅमिली ट्रस्टचं काम पाहतो.
Lalit Modi
Esakal
ललित मोदी यांची एकूण मालमत्ता ५ हजार कोटी रुपयापर्यंत आहे. तर कुटुंबाच्या बिझनेस असणाऱ्या कंपन्यांचं बाजारमूल्य अडीच लाख कोटी इतकं आहे.
Lalit Modi
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First FIFA World Cup
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