नवीन लॅपटॉपसारखा बॅटरी बॅकअप हवा? फक्त ‘या’ 5 टिप्स लक्षात ठेवा!

Puja Bonkile

लॅपटॉप बॅटरी

लॅपटॉप बॅटरी लवकर संपत असेल तरु तुम्ही पुढील टिप्स वापरू शकता.

best tips to improve laptop battery backup

लॅपटॉपची काळजी

लॅपटॉपची योग्य काळजी घेतल्यास बॅटरीची लाइफ वाढते.

best tips to improve laptop battery backup

रुल

20:80 रुल लक्षात ठेवावा. लॅपटॉप १०० टक्के चार्ज करु नका. तसेच डिस्चार्ज होऊ देऊ नका.

best tips to improve laptop battery backup

बॅटरी लेबल

लॅपटॉपची बॅटरी ८० टक्केपेक्षा जास्त आणि २० टक्केपेक्षा कमी चार्ज करु नका.

best tips to improve laptop battery backup

बॅटीर चेक

जर बॅटरी फुगली असेल , चांगला बॅकअप मिळत नसेल तर बॅटरी बदला.

best tips to improve laptop battery backup

अॅप्स बंद करा

बॅकग्राउंडमध्ये चालणारे अॅप्स हळूहळू बॅटरी वापरण्यास सुरुवात करतात. यामुळे हे अॅप्स बंद करावे.

best tips to improve laptop battery backup

ओव्हरहिट

बॅटरी ओव्हरहिट होत असेल तर बॅकअप कमी येतो.

best tips to improve laptop battery backup

6 मोबाईल हॅक्स जे तुमचं जीवन करतील सोपं

Mobile Hacks

|

Sakal

आणखी वाचा