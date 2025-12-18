नवीन लॅपटॉपसारखा बॅटरी बॅकअप हवा? फक्त ‘या’ 5 टिप्स लक्षात ठेवा!

Puja Bonkile
लॅपटॉप बॅटरी लवकर संपत असेल तरु तुम्ही पुढील टिप्स वापरू शकता.
लॅपटॉपची योग्य काळजी घेतल्यास बॅटरीची लाइफ वाढते.
20:80 रुल लक्षात ठेवावा. लॅपटॉप १०० टक्के चार्ज करु नका. तसेच डिस्चार्ज होऊ देऊ नका.
लॅपटॉपची बॅटरी ८० टक्केपेक्षा जास्त आणि २० टक्केपेक्षा कमी चार्ज करु नका.
जर बॅटरी फुगली असेल , चांगला बॅकअप मिळत नसेल तर बॅटरी बदला.
बॅकग्राउंडमध्ये चालणारे अॅप्स हळूहळू बॅटरी वापरण्यास सुरुवात करतात. यामुळे हे अॅप्स बंद करावे.
बॅटरी ओव्हरहिट होत असेल तर बॅकअप कमी येतो.
