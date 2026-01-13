लॅपटॉपचा कीबोर्ड अचानक बंद पडलाय?सर्व्हिस सेंटरला जाण्याआधी हे 5 उपाय नक्की करा!

Anushka Tapshalkar

लॅपटॉपचा कीबोर्ड अचानक बंद? घाबरू नका!

सर्व्हिस सेंटरला जाण्याआधी घरच्या घरी हे सोपे उपाय नक्की करून पाहा.

Laptop Keyboard not Working

एकदा सिस्टिम ‘Restart’ करून पहा

किरकोळ सॉफ्टवेअर बग किंवा ॲप क्रॅशमुळे कीबोर्ड अडकतो. रीस्टार्ट अनेकदा रामबाण ठरतो.

Restart the Laptop

‘Filter Keys’ सेटिंग ON आहे का तपासा

चुकून Accessibility फीचर सुरू झालं असेल तर कीबोर्ड स्लो किंवा लॉक होतो. सेटिंग्समध्ये जाऊन ते बंद करा.

Check Filter Keys

कीबोर्ड ड्रायव्हर अपडेट / Reinstall करा

जुने किंवा करप्ट ड्रायव्हरमुळे कीबोर्ड काम करत नाही. Device Manager मधून ड्रायव्हर अपडेट करा.

Reinstall Keyboard Drivers

बाहेरील (USB/Bluetooth) कीबोर्ड लावून पाहा

बाहेरचा कीबोर्ड चालत असेल तर सॉफ्टवेअर ठीक आहे, प्रॉब्लेम इंटरनल हार्डवेअरचा असू शकतो.

Connect External keyboard

कीबोर्डमध्ये अडकलेली धूळ-कचरा साफ करा

धूळ, अन्नाचे कण किंवा मळामुळे बटणं दाबली जात नाहीत. हलक्या हाताने स्वच्छता करा.

Clean Keyboard Dust

तरीही काम नसेल झालं तर…

हार्डवेअरचा गंभीर प्रॉब्लेम असू शकतो. अशावेळी अधिकृत सर्व्हिस सेंटरला दाखवणं योग्य.

Visit Service Center

