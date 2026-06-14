दिवसभर स्क्रीनसमोर बसून डोळे थकतात? फक्त 20 सेकंदांची ही ट्रिक देईल झटपट आराम!

Varsha Balhe

Laptop मुळे डोळे थकतात?

सतत स्क्रीनकडे पाहिल्यामुळे डोळे दुखणे, जळजळ आणि डोकेदुखी होऊ शकते.

What is the 20-20-20 Rule?

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काय आहे 20-20-20 Rule?

दर 20 मिनिटांनी…20 सेकंदांसाठी…20 फूट दूर असलेल्या वस्तूकडे पाहा!

What is the 20-20-20 Rule?

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हे का करायचं?

यामुळे डोळ्यांवरील ताण कमी होतो आणि डोळे रिलॅक्स होतात.

What is the 20-20-20 Rule?

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esakal

Dry Eyes पासून बचाव

स्क्रीनसमोर काम करताना आपण कमी Blink करतो. 20-20-20 Rule डोळे कोरडे पडण्यापासून मदत करतो.

What is the 20-20-20 Rule?

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esakal

पाय कसे ठेवावे?

दोन्ही पाय जमिनीवर सपाट ठेवा. पाय हवेत लटकत असतील तर Footrest वापरा.

What is the 20-20-20 Rule?

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esakal

Screen किती उंचीवर असावी?

लॅपटॉप किंवा मॉनिटरचा वरचा भाग डोळ्यांच्या रेषेत असणे महत्त्वाचे आहे.

What is the 20-20-20 Rule?

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esakal

सतत बसून राहू नका

प्रत्येक तासाला 5-10 मिनिटे चालणे किंवा स्ट्रेचिंग करणे शरीरासाठी खूप फायदेशीर ठरते.

What is the 20-20-20 Rule?

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esakal

बसण्याची योग्य पद्धत

पाठ सरळ ठेवा मान झुकवू नका कोपरे 90° मध्ये ठेवा

What is the 20-20-20 Rule?

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esakal

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