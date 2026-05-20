भाज्यांचा राजा बटाटा! त्याचे भारतात 'या' राज्यात होते सर्वाधिक उत्पादन

Aarti Badade

भाज्यांमध्ये बटाट्याचा सर्वाधिक वापर

भारतामध्ये बटाटा ही प्रत्येकाच्या स्वयंपाकघरात रोज लागणारी मुख्य भाजी आहे. त्यामुळेच बाजारामध्ये बटाटा खरेदी करण्यासाठी नागरिकांची नेहमीच मोठी गर्दी पाहायला मिळते.

Largest potato producing state Uttar Pradesh

सर्वाधिक उत्पादन घेणारे अव्वल राज्य

तुम्हाला माहीत आहे का, भारतातील कोणत्या राज्यात बटाट्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते? उत्तम गुणवत्तेच्या बटाट्यांसह 'उत्तर प्रदेश' हे देशात बटाटा उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे.

अनुकूल हवामान आणि सुपीक जमीन

उत्तर प्रदेशातील वैशिष्ट्यपूर्ण हवामान आणि नद्यांनी वाहून आणलेली सुपीक जमीन बटाट्याच्या उत्तम लागवडीसाठी अत्यंत अनुकूल मानली जाते.

वार्षिक १५.८९ दशलक्ष टन उत्पादन

उत्पादनाच्या आकडेवारीचा विचार केला, तर उत्तर प्रदेशात दरवर्षी अंदाजे १५.८९ दशलक्ष टन बटाट्याचे विक्रमी उत्पादन घेतले जाते.

हरियाणा राज्याचेही महत्त्वाचे योगदान

उत्तर प्रदेशनंतर उत्तर भारतातील 'हरियाणा' हे राज्य देखील देशाच्या एकूण बटाटा उत्पादनात अत्यंत महत्त्वाचे योगदान देणारे दुसरे प्रमुख राज्य आहे.

पीक तयार होण्यासाठी लागणारा कालावधी

शेतात बटाट्याची लागवड केल्यापासून त्याचे पीक पूर्णपणे तयार होऊन हाती येण्यासाठी साधारणपणे ९० ते १२० दिवसांचा (३ ते ४ महिने) कालावधी लागतो.

देशाची अन्न सुरक्षा आणि रोजगार

बटाटा शेतीमुळे भारतातील लाखो शेतकऱ्यांना शाश्वत रोजगार मिळतो आणि देशाची अन्न सुरक्षेची गरज पूर्ण करण्यात या राज्यांचा मोठा वाटा आहे.

