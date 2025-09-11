जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्ती बनले लॅरी एलिसन, पण शिक्षण किती? वाचून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

सर्वात श्रीमंत व्यक्ती

लॅरी एलिसन यांनी जगातील सर्वात श्रीमंत व्यक्तीचा मुकुट पटकावला थोड्या वेळासाठी इलॉन मस्कला मागे टाकले. पण, नंतर ते दुसऱ्या क्रमांकावर आले.

Larry Ellison education

|

esakal

लॅरी एलिसन

आता लॅरी एलिसन एलोन मस्कपासून फक्त १ अब्ज डॉलर्स दूर आहेत. ब्लूमबर्ग अब्जाधीश निर्देशांकात मस्क ३८४ अब्ज डॉलर्ससह पहिल्या स्थानावर आहेत.

Larry Ellison education

|

esakal

जीवन कहाणी

लॅरी एलिसन ३८३ अब्ज डॉलर्ससह दुसऱ्या स्थानावर आहेत. चला लॅरी एलिसनची बालपणापासून आतापर्यंतची जीवन कहाणी जाणून घेऊया.

Larry Ellison education

|

esakal

ओरेकलचे सीईओ

लॅरी एलिसन ते सध्या जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत व्यक्ती आहेत आणि ओरेकलचे कार्यकारी अध्यक्ष आणि मुख्य तंत्रज्ञान अधिकारी (सीटीओ) म्हणून काम करतात.

Larry Ellison education

|

esakal

सुरुवातीचे जीवन

लॅरी एलिसनचा जन्म १७ ऑगस्ट १९४४ रोजी न्यू यॉर्कमध्ये झाला. ते ९ महिन्यांचे असताना त्यांच्या आईने नातेवाईकांकडे सोडले. ते ४८ वर्षांचे होईपर्यंत आईला भेटले नाहीत.

Larry Ellison education

|

esakal

शिक्षण

लॅरी एलिसनचा इलिनॉय विद्यापीठ आणि शिकागो विद्यापीठात शिक्षण घेतले, परंतु पदवी न घेताच तो शिक्षण सोडून दिले. असे असूनही, संगणक प्रोग्रामिंगमधील त्यांच्या आवडीमुळे ते यशस्वी झाले.

Larry Ellison education

|

esakal

करिअरची सुरुवात

१९७० च्या दशकात, त्यांनी अँपेक्स कंपनीत काम केले, जिथे त्याला रिलेशनल डेटाबेसची संकल्पना शिकण्याची संधी मिळाली. या अनुभवाने ओरेकलचा पाया घातला.

Larry Ellison education

|

esakal

ओरेकलची स्थापना

त्यांनी १९७७ मध्ये दोन भागीदारांसह सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट लॅबोरेटरीज (SDL) ची स्थापना केली, जी नंतर ओरेकल कॉर्पोरेशन बनली. ओरेकल डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टमसह कंपनीला जगभरात ओळख मिळाली.

Larry Ellison education

|

esakal

फाशी देण्याआधी कैद्याच्या कानात जल्लाद काय सांगतो?

Death Penalty Traditions

|

esakal

येथे क्लिक