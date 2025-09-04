वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण ३ दिवसांवर; जाणून घ्या वेळ, कालावधी आणि सुतकाची सुरुवात

Aarti Badade

वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण!

७ सप्टेंबर २०२५ रोजी वर्षातील शेवटचे चंद्रग्रहण होणार आहे.

कुंभ राशीत ग्रहण

हे चंद्रग्रहण कुंभ राशीत आणि पूर्वभाद्रपद नक्षत्रात होईल.

ब्लड मून म्हणजे काय?

चंद्रग्रहणाच्या वेळी चंद्र लालसर दिसतो, त्यालाच ब्लड मून म्हणतात.

ग्रहणाचा कालावधी

ग्रहण सुरू : रात्री ९:५७
ग्रहणाचा शिखर टप्पा : रात्री ११:४२
ग्रहण संपेल : पहाटे १:२६

सुतक काळ

सुतक काळ ७ सप्टेंबर रोजी दुपारी १२:५७ पासून सुरू होईल.

सुतक काळात काय टाळावे?

अन्न शिजवू नका,नवीन काम सुरू करू नका,पूजाअर्चा करू नका

कुठे दिसणार?

भारतासह आशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फिजी, न्यूझीलंड व अंटार्क्टिका येथे दिसणार.

पितृपक्ष योगायोग

या दिवशी पितृपक्ष असल्याने श्राद्ध, तर्पण व पिंडदान सुतक काळ सुरू होण्याआधी पूर्ण करणे आवश्यक आहे.

