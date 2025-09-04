नाशिकच्या या गणेशमूर्तीला का म्हणतात ‘अण्णा गणपती’?

सकाळ डिजिटल टीम

अण्णा गणपती

काय आहे नाशिकच्या या अण्णा गणपतीचा इतिहीस या गणपतीला अण्णा गणपती हे नाव कसे पडले जाणून घ्या.

मंदिराची स्थापना

या मंदिराची स्थापना पेशवे माधवराव यांनी केली होती, ज्यांना त्यांच्या कुटुंबात प्रेमाने 'अण्णा' असे संबोधले जात असे.

पेशव्यांचा वाडा

हे मंदिर पेशवेकालीन वाड्याच्या प्रांगणात आहे. त्यामुळे पेशव्यांनी स्थापन केलेल्या या गणपतीला त्यांचेच नाव दिले गेले. असे सांगीतले जाते.

निष्ठावान सेवक

एका दुसऱ्या मान्यतेनुसार, पेशव्यांच्या वाड्यात 'अण्णा' नावाचा एक निष्ठावान सेवक होता जो या गणपतीची अत्यंत मनोभावे सेवा करत असे. त्या सेवकाच्या निस्सीम भक्तीमुळेच गणपतीला 'अण्णा' हे नाव मिळाले असे मानले जाते.

मंदिराचा इतिहास

हे मंदिर १७६१ च्या सुमारास बांधले गेले असल्याचे मानले जाते, त्यामुळे या मंदिराला जवळपास २५० वर्षांचा इतिहास आहे.

गणेशोत्सव

आजही या मंदिरात पेशव्यांच्या परंपरेनुसारच गणेशोत्सव साजरा होतो आणि विशेष पूजा केली जाते.

धार्मिक स्थळ

'अण्णा गणपती' हे मंदिर केवळ धार्मिक स्थळ नसून मराठा साम्राज्याच्या आणि पेशव्यांच्या समृद्ध इतिहासाचा एक महत्त्वाचा पुरावा आहे.

स्थानिक ओळख

या दोन्ही कथांमुळे 'अण्णा गणपती' हे नाव नाशिकमधील स्थानिक लोकांमध्ये आणि गणेशभक्तांमध्ये खूप लोकप्रिय झाले आहे.

मूर्तीची ऐतिहासिकता

या मंदिरात असलेली गणेशमूर्ती पेशवेकालीन असल्याने तिचे ऐतिहासिक महत्त्व खूप मोठे आहे. नाशिकमध्ये गणेशोत्सवाच्या काळात या मंदिराला विशेष महत्त्व असते, कारण येथे पेशवेकालीन परंपरा आजही जपली जाते.

